FT: Franța și Germania discută renunțarea la planul comun de a construi un avion de vânătoare

Berlinul și Parisul discută reducerea proiectului comun de apărare aeriană, în valoare de 100 de miliarde de euro, renunțând la planurile de a construi, în comun, un avion de vânătoare. În schimb, cele două țări se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de comandă și control denumit „cloud de luptă”, relatează Financial Times.

Una dintre opțiunile discutate înaintea reuniunilor la nivel înalt din această săptămână este restrângerea colaborării la „cloud-ul de luptă” comun, potrivit oficialilor din ambele țări, scrie FT. Conceptul de creare a unei interfețe bazate pe un cloud, care ar conecta avioanele de vânătoare și piloții acestora la senzori, radare și drone, precum și la sisteme de comandă terestre și maritime, este deja unul dintre pilonii Future Combat Air System (FCAS), cel mai mare program european de armament.

În situația în care planul de construire în comun a unui avion de vânătoare va fi abandonat, concentrarea asupra cloud-ului ar permite țărilor să continue o formă de colaborare, au afirmat oficialii. Momentan, nu s-a luat nicio decizie în acest sens.

Scopul cloud-ului de luptă

Cloud-ul de luptă, care are ca scop îmbunătățirea capacităților militare ale UE prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a procesa rapid volume mari de date, este o colaborare între divizia de apărare a Airbus din Germania, Thales din Franța și Indra din Spania.

„Putem trăi cu mai multe avioane de vânătoare în Europa, dar avem nevoie de un singur sistem cloud pentru toate”, a declarat un oficial apropiat de acest subiect pentru FT.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că discuțiile despre acest subiect sunt în curs „dacă proiectul ar trebui să continue și cum ar trebui să continue”.

Parisul, Berlinul și Madridul trebuie să ia o decizie până la sfârșitul acestui an dacă vor începe lucrările la un avion demonstrativ, care se estimează că va costa câteva miliarde de euro.