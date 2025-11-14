ANSVSA, avertisment cu privire la riscul crescut de gripă aviară. Ce trebuie să știe cetățenii, dar și crescătorii de animale?

ANSVSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în România, în contextul situației epidemiologice europene, care rămâne una îngrijorătoare, potrivit comunicatului publicat vineri.

Potrivit specialiștilor, în prezent nu există focare active de gripă aviară pe teritoriul României.

Cu toate acestea, ANSVSA menține un nivel ridicat de supraveghere și a transmis tuturor Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene măsuri suplimentare de biosecuritate, în special în zonele expuse migrației păsărilor sălbatice, potrivit sursei citate.

„Gripa aviară este un risc real, iar prevenirea rămâne cel mai important instrument pe care îl avem. Îi îndemn pe toți crescătorii să trateze cu maximă seriozitate regulile de biosecuritate. Protejarea păsărilor începe cu măsuri simple, dar aplicate consecvent, iar fiecare zi în care prevenim un focar înseamnă protecție pentru ferme, pentru gospodării și pentru economia României”, a declarant dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

În ultimele 30 de zile, la nivel european au fost confirmate focare de gripă aviară H5N1 în numeroase state membre precum Ungaria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, dar și alte țări. În Ungaria există două focare, iar în Bulgaria, patru focare, în Franța există 28 de focare, iar în Germania, 98 de focare.

Acestor focare li se adaugă numeroase cazuri la păsări sălbatice, ceea ce indică o presiune epidemiologică intensă asupra continentului, potrivit ANSVSA.

Ce trebuie să știe crescătorii de păsări?

Pentru a limita riscurile, specialiștii ANSVSA le recomandă crescătorilor să își protejeze animalele, luând măsuri „clare și consecvente”. Respectarea lor reduce considerabil șansele ca virusul să pătrundă în exploatații.

Recomandări pentru crescătorii de păsări:

Este recomandat ca păsările domestice să fie crescute în spații protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea lor trebuie făcute doar în locuri acoperite unde păsările sălbatice nu pot avea acces.

Este indicată separarea rațelor și gâștelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne.

Trebuie evitată adăparea cu apă preluată din surse de suprafață precum lacuri, bălți sau canale frecventate de păsări sălbatice.

Crescătorii trebuie să limiteze accesul persoanelor și al altor animale în spațiile unde sunt ținute păsările.

Este necesară dezinfectarea atentă a încălțămintei și a echipamentelor înainte de a intra în spațiile de creștere.

Crescătorii trebuie să fie informați cu privire la simptomele bolii și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul oricărei mortalități neobișnuite.

Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricții comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfectare și control, după cum se arată în comunicatul publicat.

ANSVSA continuă să implementeze măsuri ferme pentru a preveni introducerea și răspândirea gripei aviare în România. Acțiunile vizează atât protejarea efectivelor comerciale, cât și a celor din gospodăriile populației.

Măsurile preventive adoptate:

Creșterea nivelului de supraveghere în zonele cu densitate mare de păsări sălbatice și transmiterea către DSVSA-uri a unor măsuri suplimentare de biosecuritate.

Intensificarea controalelor în exploatații, în trafic și în punctele de vânzare a păsărilor.

Monitorizarea păsărilor sălbatice prin prelevare de probe și testare în zone prioritare.

Intervenție rapidă la orice suspiciune: delimitarea zonelor afectate, sacrificare sanitară dacă este necesar, dezinfectare și aplicarea restricțiilor de mișcare.

Informarea permanentă a crescătorilor și colaborarea strânsă cu medicii veterinari de liberă practică.

Ce trebuie să știe toți cetățenii?

Specialiștii ANSVSA fac recomandări și pentru publicul larg, pentru a preveni, dar și limita răspândirea unui eventual virus. Informațiile sunt valabile și pentru cetățenii care nu se ocupă cu creșterea păsărilor.

Este indicat ca păsările sălbatice găsite moarte sau cu simptome să nu fie atinse și să fie anunțate autoritățile.

Nu este recomandat ca persoanele să intre în curțile în care există păsări de curte fără permisiune sau fără a respecta măsurile de igienă.

Transportul păsărilor trebuie făcut doar cu documente legale și cu respectarea normelor veterinare.

Păsările și produsele din carne de pasăre trebuie consumate numai dacă sunt procurate din unități autorizate.

Inspectorii le reamintesc gospodarilor că medicul veterinar trebuie anunțat la orice semn de boală care apare la animale.