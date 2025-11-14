ANSVSA, avertisment cu privire la riscul crescut de gripă aviară. Ce trebuie să știe cetățenii, dar și crescătorii de animale?

ANSVSA trage un semnal de alarmă cu privire la riscul ridicat de introducere și răspândire a virusului gripei aviare în România, în contextul situației epidemiologice europene, care rămâne una îngrijorătoare, potrivit comunicatului publicat vineri.
Potrivit specialiștilor, în prezent nu există focare active de gripă aviară pe teritoriul României.
Cu toate acestea, ANSVSA menține un nivel ridicat de supraveghere și a transmis tuturor Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene măsuri suplimentare de biosecuritate, în special în zonele expuse migrației păsărilor sălbatice, potrivit sursei citate.
„Gripa aviară este un risc real, iar prevenirea rămâne cel mai important instrument pe care îl avem. Îi îndemn pe toți crescătorii să trateze cu maximă seriozitate regulile de biosecuritate. Protejarea păsărilor începe cu măsuri simple, dar aplicate consecvent, iar fiecare zi în care prevenim un focar înseamnă protecție pentru ferme, pentru gospodării și pentru economia României”, a declarant dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.
În ultimele 30 de zile, la nivel european au fost confirmate focare de gripă aviară H5N1 în numeroase state membre precum Ungaria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, dar și alte țări. În Ungaria există două focare, iar în Bulgaria, patru focare, în Franța există 28 de focare, iar în Germania, 98 de focare.
Acestor focare li se adaugă numeroase cazuri la păsări sălbatice, ceea ce indică o presiune epidemiologică intensă asupra continentului, potrivit ANSVSA.
Pentru a limita riscurile, specialiștii ANSVSA le recomandă crescătorilor să își protejeze animalele, luând măsuri „clare și consecvente”. Respectarea lor reduce considerabil șansele ca virusul să pătrundă în exploatații.
Recomandări pentru crescătorii de păsări:
Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricții comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfectare și control, după cum se arată în comunicatul publicat.
ANSVSA continuă să implementeze măsuri ferme pentru a preveni introducerea și răspândirea gripei aviare în România. Acțiunile vizează atât protejarea efectivelor comerciale, cât și a celor din gospodăriile populației.
Specialiștii ANSVSA fac recomandări și pentru publicul larg, pentru a preveni, dar și limita răspândirea unui eventual virus. Informațiile sunt valabile și pentru cetățenii care nu se ocupă cu creșterea păsărilor.
Inspectorii le reamintesc gospodarilor că medicul veterinar trebuie anunțat la orice semn de boală care apare la animale.