Cinci victime noi au fost descoperite după scufundarea unei bărci cu migranți în largul coastei Malaeziei

Operațiunile de căutare și salvare continuă în largul insulei Langkawi, după ce o barcă plină cu migranți din Myanmar s-a scufundat săptămâna trecută, scrie Associated Press.

Autoritățile malaeziene au anunțat faptul că au descoperit alte cinci trupuri, doi bărbați, două femei și un băiat, în apropierea graniței maritime cu Thailanda.

Potrivit amiralului Romli Mustafa din cadrul Agenției Malaeziene pentru Aplicarea Legii Maritime, aproximativ 70 de persoane se aflau la bordul ambarcațiunii, conform relatărilor supraviețuitorilor. Până acum, 13 oameni au fost salvați, iar zeci sunt încă dați dispăruți.

Oficialii au declarat că un vas mai mare, cu aproximativ 300 de persoane la bord, a plecat din localitatea Buthidaung, din statul Rakhine (Myanmar), și că pasagerii au fost împărțiți ulterior în trei bărci mai mici, înainte ca acestea să se apropie de țărmul Malaeziei. Una dintre ambarcațiuni s-ar fi scufundat joi, în apropiere de insula Tarutao, în sudul Thailandei.

Echipele de intervenție, sprijinite de avioane care survoalează, au extins aria de căutare și vor continua operațiunile și în ziua de marți.