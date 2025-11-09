Sute de migranți, dispăruți după ce barca în care se aflau s-a scufundat

Alte victime ar putea fi găsite în continuare pe mare, la aproximativ trei zile după scufundarea vasului care plecase din Buthidaung, Myanmar, având la bord aproximativ 300 de persoane, a declarat primul-amiral Romli Mustafa, directorul autorității maritime pentru statele malaeziene nordice Kedah și Perlis.

Printre supraviețuitorii găsiți în apele din largul insulei Langkawi se aflau trei bărbați din Myanmar, doi bărbați rohingya și un bărbat din Bangladesh, iar corpul neînsuflețit era al unei femei rohingya, a transmis agenția de presă de stat Bernama, citându-l pe șeful poliției din Kedah, Adzli Abu Shah, potrivit Reuters.

Membrii minorității musulmane rohingya fug periodic din Myanmar, o țară majoritar budistă, unde sunt considerați străini proveniți din Asia de Sud, le este refuzată cetățenia și sunt supuși abuzurilor.

Persoanele care se îndreptau spre Malaezia s-au îmbarcat inițial pe o navă mare, dar, pe măsură ce s-au apropiat de graniță, au fost instruite să se transfere pe trei bărci mai mici, fiecare cu aproximativ 100 de persoane, pentru a evita să fie detectate de autorități, a mai precizat Adzli.

Soarta celorlalte două bărci nu este cunoscută, iar o operațiune de căutare și salvare este în desfășurare, a adăugat acesta.