Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere pe Ajun de Crăciun

Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară.

Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit abia după ora 16:00.

Problemă la trecerea fără oprire prin Buftea

Cauza întârzierii pare să fie o problemă la trecerea fără oprire prin Buftea.

Trenul IR 1657 circulă pe linia 10A și deservește una dintre cele mai importante rute din țară, conectând Capitala cu Moldova.

Toate stațiile afectate de întârziere

Întârzierea de 73 de minute s-a menținut la toate stațiile de pe traseu. Ploiești Sud, prima stație mare după București, a fost atinsă la ora 15:39, cu aceeași întârziere de +73 minute.

Călători nemulțumiți în ziua de Ajun

Călătorii care s-au îndreptat spre casă pentru sărbători au fost nemulțumiți de situație. Mulți dintre ei au planificat să ajungă la destinație la anumite ore pentru a participa la pregătirile de Crăciun sau pentru a se întâlni cu familiile.

Întârzierea de 73 de minute a perturbat planurile multor pasageri.

Alte probleme

Trenul IR 10071 care trebuia să plece la ora 15:20 către Galați a înregistrat o întârziere de 15 minute.

Trenul R-E 3003 programat să plece la ora 15:06 către Brașov pe linia 5A a acumulat 11 minute întârziere.

De asemenea, trenul R 8093 care trebuia să plece la ora 14:51 către București Obor pe linia 13A a avut o întârziere de 6 minute. Deși este cea mai mică întârziere raportată, ea afectează călătorii pe distanțe scurte în zona Capitalei.