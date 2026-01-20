Prima pagină » Economic » Primăria Sectorului 4 a desemnat câștigătorul contractului de supervizare pentru extinderea Magistralei 4 de metrou

Asocierea Tecnic Consulting Engineering România SRL – Tumaș Turk Muhendiusk Ve Muteahhîlîk AȘ a câștigat licitația pentru supervizarea extinderii Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, în valoare de peste 215 milioane de lei. Linia va avea 14 stații și un traseu de 11 kilometri.
Sursa foto: Facebook/Metrorex
20 ian. 2026, 20:20, Economic

Potrivit informațiilor exclusive obținute de MEDIAFAX, Primăria Sectorului 4 (organizatoarea licitației) a atribuit contractul luând ca și criteriu cel mai bun raport calitate-preț, iar asocierea a obținut scorul maxim de 100 de puncte, pentru o valoare totală de 215.909.973,1 lei fără TVA.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spunea că pentru că doar extinderea magistrală M4 va aduce, în 2040, circa 58,6 milioane de călători suplimentari pe an.

„Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de sectorul 4, pentru a uni Nordul și Sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și rădă orașul oamenilor”, a spus Băluță.

Noul traseu va avea 11 km și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectorelor 1, 4 și 5 și al comunei Jilava, din județul Ilfov.

„Asigur cetățenii că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Împreună cu specialiștii de la Primăria Municipiului București, Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am făcut și la planșeul unirii cu reprezentanței brigăzii rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități în care am foarte mare încredere, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca, acolo unde lucrăm, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat”, a mai afirmat primarul Sectorului 4.

Extinterea M4 are totodată și un impact economic puternic.

„5.612 locuri de muncă în etapa de execuție, 901 locuri permanente după finalizarea proiectului. În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou crește cu aproape 22%, un salt fără precedent, printr-un singur proiect, iar oamenii vor simți asta direct”, a mai spus primarul.

