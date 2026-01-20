Trenul Vatra Dornei-București, întârziere de peste 6 ore

Întârzierea de 373 de minute înregistrată de trenul IR 1658 Vatra Dornei – București din data de 19/20 ianuarie 2026 a fost cauzată, în principal, de defectarea locomotivelor de remorcare și de condițiile meteorologice extreme din acele zone, respectiv ger cu temperaturi foarte scăzute, care au îngreunat procesele de înlocuire și atașare a locomotivei de ajutor, a transmis compania..

„Fără a exclude că întârzierea principală a trenului IR 1658 a fost cauzată de defectarea locomotivelor de remorcare, nu pot fi excluse condițiile meteorologice extreme existente la acel moment în acele zone care, pe lângă faptul că au reprezentat factorul generator de defectări a materialului rulant, au condus și la temporizarea proceselor tehnice de înlocuire și atașare a locomotivelor de ajutor la tren”, se arată într-un comunicat al CFR Călători.

După schimbarea locomotivelor, întârzierea a crescut și ca urmare a necesității introducerii trenului în graficul de circulație actualizat de CFR SA, susțin reprezentanții operatorului național de transport de călători.

Totodată, aceștia arată că durata călătoriei a fost influențată și de restricțiile de viteză din parcurs ca urmare a problemelor la infrastructura feroviară.