Trenul Kiev- București Nord are o întârziere de cinci ore din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei

Întârzierea este de cinci ore și se produce pe teritoriul ucrainean.

„Trenul internațional 99/401 care circulă pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord, cu plecare din Kiev în data de 16 ianuarie 2026 și sosire în București Nord în data de 17 ianuarie 2026, la ora 06:38, înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore pe teritoriul Ucrainei”, a anunțat CFR.

Potrivit comunicatului Căilor Ferate din Republica Moldova, bazat pe informațiile furnizate de Căile Ferate din Ucraina întârzierea este cauzată de avarierea rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei.

Întrucât trenul Chișinău – București Nord se cuplează în stația Ungheni cu trenul Kiev – București Nord, această întârziere va afecta și pasagerii care călătoresc din Chișinău spre București, a precizat CFR.