Prima pagină » Știri externe » Şapte migranţi au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în largul Turciei

Şapte migranţi au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în largul Turciei

O barcă gonflabilă care transporta migranţi s-a răsturnat în Marea Egee, în largul staţiunii turce Bodrum, ucigând şapte persoane, anunţă mass-media turcă.
Şapte migranţi au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în largul Turciei
Andreea Tobias
24 oct. 2025, 12:17, Știri externe

Două persoane au supravieţuit, potrivit agenţiei de ştiri DHA, care a precizat că unul dintre migranţi a înotat până la ţărm, iar pentru cel de-al doilea a fost demarată o operaţiune de căutare.

Bodrum se află în apropierea insulelor greceşti, precum Kos, care sunt un magnet pentru migranţii care speră să ajungă în ţările europene.

Există multe decese în timpul călătoriilor periculoase către Grecia.

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a ONU a declarat că aproximativ 1.400 de migranţi au murit până în prezent în acest an încercând să traverseze Mediterana pentru a ajunge în Europa.