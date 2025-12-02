Prima pagină » Știrile zilei » Venezuela aprobă reluarea zborurilor de repatriere a migranților din SUA

Venezuela aprobă reluarea zborurilor de repatriere a migranților din SUA

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a aprobat reluarea zborurilor de repatriere a migranților venezueleni din Statele Unite, după ce programul fusese întrerupt pe fondul unor declarații făcute de președintele Trump.
Radu Mocanu
02 dec. 2025

Ministerul Transporturilor din Venezuela, citat de Reuters, a transmis marți: „Autoritatea Aeronautică din Venezuela a primit o solicitare din partea guvernului Statelor Unite de a relua zborurile de repatriere a migranților din această țară către Venezuela”, precizând că un astfel e zbor deja a avut loc. 

Programul de repatriere care prevedea două zboruri săptămânale a fost întrerupt pentru scurt timp după ce liderul de la Casa Albă a transmis că spațiul aerian venezuelan trebuie „considerat închis”. 

Înainte de oprirea programului, autoritățile de la Caracas au anunțat că aproape 14.000 de venezueleni se întorseseră în țară între februarie și noiembrie prin intermediul acestor zboruri, în contextul intensificării politicii de restricționare a imigrației în Statele Unite sub administrația Trump. 