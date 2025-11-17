Franța trimite uraniu Rusiei. Greenpeace: „Nu este ilegal, dar este imoral”

Potrivit ONG-ului, aproximativ 10 containere cu etichete radioactive au fost încărcate în cursul zilei de sâmbătă pe un cargou în portul Dunkirk din Canalul Mânecii, relatează France24.

Nava, care este înregistrată în Panama, este utilizată în mod regulat pentru a transporta uraniu îmbogățit sau natural din Franța la Sankt Petersburg, însă este primul transport reprocesat din ultimii trei ani, potrivit Greenpeace.

Organizația a susținut că, deși este astfel de importuri nu sunt supuse sancțiunilor, comerțul este „imoral”, în contextul în care mai multe țări încearcă să intensifice sancțiunile împotriva Moscovei, relevă sursa citată.

„Nu este ilegal, dar este imoral. (…) Franța ar trebui să înceteze contractele cu Rosatom, o companie de stat care ocupă de trei ani centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie”, a declarat pentru AFP Pauline Boyer, șefa campaniei nucleare a Greenpeace Franța.

Gigantul energetic francez controlat de stat, Electricite de France (EDF), a semnat în urmă cu șapte ani un acord în valoare de 600 de milioane de euro cu o filială a Rosatom, Tenex, pentru reciclarea uraniului reprocesat.

Rosatom deține singura instalație din lume, situată în Siberia, care este capabilă să realizeze etapele cheie ale conversiei uraniului reprocesat în uraniu reprocesat îmbogățit.

Potrivit Greenpeace, doar aproximativ 10% din uraniul reîmbogățit trimis înapoi în Franța de către Rusia este utilizat la centrala nucleară Cruas, singura din Franța care poate utiliza uraniu reprocesat îmbogățit.

În primăvara anului trecut, Franța anunța că analizează „serios” posibilitatea construirii unei proprii instalații de conversie pentru a produce uraniu îmbogățit reprocesat.