Cine este prințul moștenitor Reza Pahlavi care i-a scos pe iranieni la proteste masive

Protestul a reprezentat primul test pentru a demonstra dacă publicul iranian putea fi influențat de Prințul Moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată, ultimul șah al Iranului, a fugit din țară înainte de Revoluția Islamică din 1979, potrivit AP.

Demonstrațiile au inclus scandări de susținere a șahului, lucru care în trecut ar fi putut aduce o condamnare la moarte, dar care acum subliniază furia care alimentează protestele care au început din cauza economiei bolnave a Iranului.

Pahlavi a convocat demonstrații joi și vineri. Cartierele din Teheran au răspuns chemării și au erupt în scandări, au declarat martorii. Printre scandări s-au numărat „Moarte dictatorului!”, cu referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei și „Moarte Republicii Islamice!”.

Alții l-au invocat pe monarh, strigând: „Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!”. Mii de oameni au putut fi văzuți pe străzi.

Mesaj pentru protestatari, mulțumiri lui Trump

Prințul Reza Pahlavi, aflat în exil, i-a mulțumit joi președintelui Trump pentru reiterarea promisiunii sale de a trage regimul iranian la răspundere, în contextul în care milioane de iranieni își cer libertatea, iar guvernul a întrerupt toate liniile de comunicare.

„Milioane de iranieni și-au cerut libertatea în această seară. Ca răspuns, regimul din Iran a întrerupt toate liniile de comunicații. A închis internetul. A întrerupt liniile telefonice fixe. Ar putea chiar încerca să bruieze semnalele satelitului. Doresc să-i mulțumesc liderului lumii libere, președintele Trump, pentru că și-a reiterat promisiunea de a trage regimul la răspundere. Este timpul ca și alții, inclusiv liderii europeni, să-i urmeze exemplul, să rupă tăcerea și să acționeze mai decisiv în sprijinul poporului iranian.”, a postat Pahlavi pe rețeaua X.

„Îi îndemn să folosească toate resursele tehnice, financiare și diplomatice disponibile pentru a restabili comunicarea cu poporul iranian, astfel încât vocea și voința lor să poată fi auzite și văzute. Nu permiteți ca vocile compatrioților mei curajoși să fie reduse la tăcere”, a adăugat el.

O înregistrare video BBC Verify și BBC Persian arată un protestatar în orașul Khorramabad, din provincia Lorestan din vest, ridicând steagul Leului și Soarelui al Iranului într-o piață importantă din oraș, în uralele protestatarilor.

Protestatarii sunt auziți scandând „Trăiască regele” în persană, un omagiu adus monarhiei Pahlavi de dinainte de 1979.

Steagul cu emblemele Leului și Soarelui a fost steagul oficial al Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979, înainte de a fi înlocuit de steagul actual, care prezintă o serie de referințe islamice.

Steagul cu leu și soare rămâne un simbol puternic printre oponenții Republicii Islamice și popular printre mulți disidenți pro-monarhie.

Manifestanții au strigat în sprijinul șahului în unele demonstrații, dar nu este clar dacă este vorba, neapărat de sprijin pentru Pahlavi însuși sau de dorința de a reveni la o perioadă anterioară Revoluției Islamice din 1979.

Prințul a câștigat tot mai multă vizibilitate

Reza Pahlavi, născut pe 31 octombrie 1960, este fiul cel mare al ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, care a fost înlăturat de la putere în Revoluția Islamică din 1979. De atunci, el trăiește în exil în SUA, potrivit BBC.

Timp de decenii, a fost o figură importantă în rândul monarhiștilor, văzut de susținători ca un simbol al opoziției împotriva establishmentului clerical, deși criticii îl leagă de regimurile autoritare și de înlăturarea prim-ministrului Mohammad Mossadeq din 1953.

Pahlavi spune că nu dorește restaurarea automată a monarhiei, solicitând în schimb un referendum privind viitorul sistem al Iranului. Pe fondul tulburărilor tot mai mari din Iran, declanșate de dificultățile economice, el a câștigat mai multă vizibilitate și a îndemnat recent la proteste și greve la nivel național în perioada 8-9 ianuarie.

Protestele au pornit de la nemulțumiri economice

Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în peste 300 de locații din întreaga țară, reflectând nemulțumiri economice și critici mai largi la adresa regimului clerical. Autoritățile de securitate au răspuns prin reprimări dure, inclusiv cu gaze lacrimogene și muniție, ceea ce a dus la cel puțin 36 de morți și peste 2.000 de arestări, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.