Decesele prin insuficiență cardiacă cronică s-au înjumătățit în 15 ani, anunță experții

„În ultimii cincisprezece ani, domeniul clinic care a înregistrat cele mai semnificative rezultate este cel al bolilor cardiovasculare, în special al insuficienței cardiace cronice, unde decesele s-au redus practic la jumătate datorită progreselor terapeutice și unei mai bune gestionări a pacienților”, a declarat Lorenzo Menicanti, președintele Rețelei de Cardiologie IRCCS a Ministerului Sănătății din Italia, citat de ANSA.

Deși bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Italia, acestea înregistrează o tendință constantă de scădere.

Noile molecule farmacologice au schimbat practica clinică, de la tratamentul cardiomiopatiei hipertrofice la colesterolul familial și medicamentele care modulează diabetul și grăsimea viscerală.

Prevenirea a adus rezultate remarcabile

Interzicerea fumatului în locurile publice a redus cu 30% evenimentele cardiace acute, demonstrând impactul măsurilor de sănătate publică.

Speranța de viață și calitatea vieții pacienților cu probleme cardiovasculare s-au îmbunătățit semnificativ, iar populația este acum mai receptivă la măsurile preventive decât în trecut.