Decesele prin insuficiență cardiacă cronică s-au înjumătățit în 15 ani, anunță experții

„În ultimii cincisprezece ani, domeniul clinic care a înregistrat cele mai semnificative rezultate este cel al bolilor cardiovasculare, în special al insuficienței cardiace cronice, unde decesele s-au redus practic la jumătate datorită progreselor terapeutice și unei mai bune gestionări a pacienților”, a declarat Lorenzo Menicanti, președintele Rețelei de Cardiologie IRCCS a Ministerului Sănătății din Italia, citat de ANSA.
Deși bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Italia, acestea înregistrează o tendință constantă de scădere.
Noile molecule farmacologice au schimbat practica clinică, de la tratamentul cardiomiopatiei hipertrofice la colesterolul familial și medicamentele care modulează diabetul și grăsimea viscerală.
Interzicerea fumatului în locurile publice a redus cu 30% evenimentele cardiace acute, demonstrând impactul măsurilor de sănătate publică.
Speranța de viață și calitatea vieții pacienților cu probleme cardiovasculare s-au îmbunătățit semnificativ, iar populația este acum mai receptivă la măsurile preventive decât în trecut.