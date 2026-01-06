Cafenelele și bistrourile franceze ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO

Cafenelele și bistrourile vor intra în patrimoniul universal dacă UNESCO va accepta cererea francezilor. Solicitarea oficială va fi făcută de președintele Emmanuel Macron, potrivit Le Figaro.

„Vom lupta pentru ca cafenelele și bistrourile franceze să fie pe deplin recunoscute de UNESCO”, a declarat Macron.

Intenția a fost anunțată în timpul unei ceremonii care a avut loc luni, la Palatul Élysée din Paris.

„Această magnifică echipă franceză, care a luptat pentru a obține recunoașterea UNESCO pentru baghetă, vrea să lupte pentru cafenelele și bistrourile franceze și pentru ca acestea să fie pe deplin recunoscute de UNESCO. Aceasta este lupta pe care vrem să o ducem, deoarece cafenelele și bistrourile noastre sunt și cele care vând multe croissante, multe baghete, produse tradiționale și sunt, de asemenea, în fruntea acestui know-how francez”, a explicat Emmanuel Macron.

Cafenelele și bistrourile franceze sunt gardienii timpului

Asociația Franceză a Bistrourilor și Cafenelelor a lansat în 2024 o inițiativă pentru ca aceste locuri să fie înscrise pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO.

„Bistrourile și cafenelele franceze sunt gardieni ai timpului. Ele se întind pe secole și împletesc generații”, transmite asociația pe site-ul său web.

Bagheta, o emblemă a vieții franceze de zi cu zi, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității în 2022. Acest patrimoniu include, pe lângă locuri și produse tradiționale, tradiții orale, cunoștințe și procedee legate de natură sau meșteșuguri, precum și practici sociale.