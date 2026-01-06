Prima pagină » Life-Entertaiment » Cafenelele și bistrourile franceze ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO

Cafenelele și bistrourile franceze ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO

Cafenelele și bistrourile din Franța ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va solicita recunoașterea. Inițiativa aparține unei organizații franceze.
Cafenelele și bistrourile franceze ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
06 ian. 2026, 14:02, Life-Inedit

Cafenelele și bistrourile vor intra în patrimoniul universal dacă UNESCO va accepta cererea francezilor. Solicitarea oficială va fi făcută de președintele Emmanuel Macron, potrivit Le Figaro.

„Vom lupta pentru ca cafenelele și bistrourile franceze să fie pe deplin recunoscute de UNESCO”, a declarat Macron.

Intenția a fost anunțată în timpul unei ceremonii care a avut loc luni, la Palatul Élysée din Paris.

„Această magnifică echipă franceză, care a luptat pentru a obține recunoașterea UNESCO pentru baghetă, vrea să lupte pentru cafenelele și bistrourile franceze și pentru ca acestea să fie pe deplin recunoscute de UNESCO. Aceasta este lupta pe care vrem să o ducem, deoarece cafenelele și bistrourile noastre sunt și cele care vând multe croissante, multe baghete, produse tradiționale și sunt, de asemenea, în fruntea acestui know-how francez”, a explicat Emmanuel Macron.

Cafenelele și bistrourile franceze sunt gardienii timpului

Asociația Franceză a Bistrourilor și Cafenelelor a lansat în 2024 o inițiativă pentru ca aceste locuri să fie înscrise pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO.

„Bistrourile și cafenelele franceze sunt gardieni ai timpului. Ele se întind pe secole și împletesc generații”, transmite asociația pe site-ul său web.

Bagheta, o emblemă a vieții franceze de zi cu zi, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității în 2022. Acest patrimoniu include, pe lângă locuri și produse tradiționale, tradiții orale, cunoștințe și procedee legate de natură sau meșteșuguri, precum și practici sociale.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Promotor