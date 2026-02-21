Prima pagină » Life-Inedit » Pieptul de pui nu va mai fi niciodată uscat și înecăcios dacă îl gătești în acest mod

Pieptul de pui nu va mai fi niciodată uscat și înecăcios dacă îl gătești în acest mod

Fără îndoială, puiul este unul dintre cele mai consumate alimente, atât de des încât face parte din mesele noastre obișnuite de prânz și cină. În plus, este foarte versatil, deoarece putem folosi diferite părți ale sale, precum pieptul, pulpele sau aripioarele.
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
21 feb. 2026, 17:30, Life-Inedit

Una dintre cele mai populare bucăți de carne este pieptul de pui, pentru că nu este doar accesibil ca preț, ci și foarte ușor de preparat. Singurul dezavantaj este că, dacă nu este gătit corect, poate deveni uscat și fad. Din fericire, există multe rețete simple care îl transformă într-un preparat suculent și gustos, astfel încât nu vei mai simți nevoia să îl faci la grătar.

Nu vei mai vrea să îl prepari altfel: sănătos, gustos și original

Marta Sanahuja este una dintre cele mai populare bucătărese ale momentului. Creatoarea de conținut culinar traversează o perioadă foarte bună, alăturându-se recent juriului MasterChef, în peninsula Iberică. Pe rețelele sociale, este urmărită de milioane de pasionați de gastronomie datorită rețetelor sale simple, ideale pentru orice situație, fără a compromite gustul.

Una dintre cele mai apreciate rețete ale sale este puiul Caprese, o variantă care propune o altă modalitate de a găti pieptul de pui în friteuza cu aer cald. Ai nevoie doar de pui, șuncă, pesto, mozzarella și câteva frunze de busuioc pentru a obține, așa cum spune chiar ea, un preparat „delicios”.

Rețetă de pui Caprese la friteuza cu aer cald

Ingrediente:

  • piept de pui
  • șuncă Serrano
  • pesto
  • mozzarella
  • busuioc

Mod de preparare:

Primul pas este să tai pieptul de pui în felii subțiri. Astfel vei obține trei bucăți care vor fi folosite ca straturi între celelalte ingrediente. Pe o suprafață plană, așază o felie de șuncă, apoi o felie de pui și întinde deasupra puțin pesto. Adaugă mozzarella și o frunză de busuioc.

După ce ai aranjat ingredientele în straturi, rulează-le cu grijă, asigurându-te că sunt bine sigilate. Repetă procedeul pentru fiecare rulou dorit. Apoi gătește-le în friteuza cu aer cald timp de aproximativ 20 de minute la 180°C.

Este important să verifici dacă puiul este complet pătruns. Dacă nu, mai lasă-l câteva minute până când este gătit corespunzător.

