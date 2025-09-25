Prima pagină » Politic » Dan, despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova

Dan, despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24 că există dovezi parțiale care indică faptul că unele partide suveraniste din România acționează în concordanță cu interesele Federației Ruse.
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua / Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua / Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale
Președintele Dan, întrebat de ce nu a fost la adunarea ONU: Am considerat că e mai bine să fiu în țară
Președintele Dan, întrebat de ce nu a fost la adunarea ONU: Am considerat că e mai bine să fiu în țară
Ce spune Nicușor Dan despre șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei: „Sunt extrem de mici”
Ce spune Nicușor Dan despre șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei: „Sunt extrem de mici”
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
De la 10.000 la peste 150.000 €. Cum s-a schimbat piața imobiliară în ultimii 25 de ani (VIDEO)
Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă dacă nu tăiem cheltuielile
Tanczos Barna: Criza bugetară se poate transforma într-o problemă dacă nu tăiem cheltuielile
Radu Mocanu
25 sept. 2025, 21:36, Politic

„Parchetul general a venit cu un set de dovezi, care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese sunt și n-au fost făcute publice, alte piese nu sunt. Dar evident că este una din preocupările pe care le am”, a spus președintele Nicușor Dan

Acesta a spus că dacă vor apărea dovezi concrete care să arată că în România există formațiuni politice care sunt aliniate cu interesele Rusiei, ar fi o situație „gravă”, „poate să ducă la consecințe juridice”.

În același timp, Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere populației, subliniind că România are capacitatea de a se apăra: „Oamenii trebuie să fie foarte liniștiți că România este în momentul acesta, în perspectiva securității, într-o poziție foarte bună”.