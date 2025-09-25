Dan, despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova

„Parchetul general a venit cu un set de dovezi, care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese sunt și n-au fost făcute publice, alte piese nu sunt. Dar evident că este una din preocupările pe care le am”, a spus președintele Nicușor Dan

Acesta a spus că dacă vor apărea dovezi concrete care să arată că în România există formațiuni politice care sunt aliniate cu interesele Rusiei, ar fi o situație „gravă”, „poate să ducă la consecințe juridice”.

În același timp, Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere populației, subliniind că România are capacitatea de a se apăra: „Oamenii trebuie să fie foarte liniștiți că România este în momentul acesta, în perspectiva securității, într-o poziție foarte bună”.