Guvernul Republicii Moldova a aprobat săptămâna aceasta strategia militară pentru perioada 2025-2035, care prevede creșterea cheltuielilor pentru apărare la 1% din PIB și transformarea armatei într-o forță modernă, profesionistă și bine echipată.

Noul plan de apărare confirmă orientarea clar pro-europeană a Republicii Moldova și dorința sa de a-și întări securitatea, având în vedere războiul din Ucraina – mișcare pe care Moscova o interpretează drept un gest ostil.

Rusia critică apropierea de NATO

Potrivit Kyiv Post, viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a declarat vineri că Moscova consideră strategia Moldovei doar „un alt pas îndreptat spre militarizarea țării, apropierea de NATO și transformarea acesteia într-o bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev, sub pretextul integrării europene”.

El a acuzat Chișinăul că adoptă o „aliniere anti-rusă”, argumentând că „NATO își crește anual livrările de armament către Moldova, iar militarii moldoveni participă regulat la exerciții comune cu trupele alianței”.

Armata Moldovei se modernizează

Strategia militară prezentată miercuri la Chișinău urmărește o majorare modestă a efectivelor până la 8.500 de militari profesioniști, cu doar 2000 în plus față de numărul actual, și modernizarea armatei „pentru apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale”, dar și pentru „participarea activă la misiuni internaționale în sprijinul păcii și securității”.

Potrivit noului plan de apărare, protecția cibernetică, operațiunile speciale, războiul electronic, securitatea trupelor și instruirea conform standardelor NATO vor fi prioritare. Scopul principal este „apropierea de standardele europene de apărare” și consolidarea rezilienței naționale, a explicat ministrul apărării, Anatolie Nosatîi.

Premierul moldovean Dorin Recean a anticipat reacțiile de acest tip: „De fiecare dată când se iau decizii în domeniul apărării, apar voci isterice care au menținut această țară în sărăcie și dezordine, o atitudine care servește statului agresor”, a declarat el la prezentarea noii strategii.