Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului: Democrația pe continent este în pericol

The Telegraph descrie parcursul Maiei Sandu în campania electorală care i-a asigurat victoria în cadrul alegerilor din Republica Moldova, menținerea unei majorități pro-europene, dar și lupta împotriva campaniilor de dezinformare pornite de Kremlin, direct sau indirect.

„Moldova poate părea o țară mică și îndepărtată, despre care știm puține lucruri. Putin nu vede lucrurile în acest fel.

Pentru el, fosta republică sovietică nu este doar o parte a lumii vorbitoare de limbă rusă pe care încearcă să o domine, ci o piesă geopolitică crucială. Învecinată cu România la vest și cu Ucraina la est, o Moldovă docilă ar deschide o nouă axă de presiune asupra Kievului și ar testa un flanc vulnerabil al NATO.

Cu toate acestea, în 2025, doamna Sandu – aproape singură și cu siguranță împotriva tuturor pronosticurilor – a înfruntat această amenințare și a oferit Europei un moment rar de bucurie într-un an altfel sumbru. Din acest motiv, ea este ultima persoană inclusă în seria Telegraph World Leaders 2025”, notează prestigioasa publicație britanică.

Maia Sandu și-a asigurat victoria, în ciuda piedicilor puse de Kremlin

Publicația a mai precizat că în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat de trei ori pentru a o împiedica pe Maia Sandu să câștige alegerile. Cu toate acestea, de fiecare dată ea a ieșit învingătoare, fiind realeasă pentru un al doilea mandat, dar și ultimul. A câștigat un referendum strâns care a aprobat aderarea Moldovei la UE și apoi, în septembrie a ajutat partidul să-și păstreze majoritatea parlamentară.

„Dacă reprezentanții Rusiei ar fi câștigat, asta ar fi însemnat că Rusia ar fi condus țara”, a declarat Sandu pentru The Telegraph.

Republica Moldova, transformată într-un „laborator de război hibrid”

Legat de campania de subversiune desfășurată de Rusia, Maia Sandu a precizat că nu a avut doar scopul de a devia Republica Moldova de la calea sa pro-europeană, ori deschiderea unei uși pentru controlul Ucrainei. Potrivit președintei, scopul lui Putin a fost să transforme Moldova într-un laborator de război hibrid, unde să exerseze tactici care să fie utilizate pentru a interfera și manipula alegerile din întreaga Europă.

„Moldova este una dintre puținele țări care a experimentat întreaga gamă de metode de atac hibrid ale Rusiei. Dar ținta nu este Moldova. Moldova este doar terenul de testare. Ținta este Europa, iar Europa ar trebui să învețe de la noi, de la țările care se află în prima linie a luptei pentru democrație. Democrația pe continent este în pericol”, a declarat Maia Sandu pentru The Telegraph.

Publicația mai notează că, pentru Maia Sandu, aderarea la UE nu este numai o prioritate strategică, ci reprezintă o chestiune care dictează calea spre care se va îndrepta Republica Moldova în viitor.