Oana Țoiu a fost primită de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinău

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, care a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova.

Întrevederea a avut loc în contextul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova. Informația a fost transmisă printr-un comunicat publicat marți de Direcția informare și comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

În timpul discuțiilor, președinta Maia Sandu a declarat faptul că România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova, conform comunicatului.

De asemenea, președinta a spus că rolul României este esențial în sprijinirea parcursului european, a securității energetice, a creșterii economice și a legăturilor cu Uniunea Europeană.

Cele două au discutat în mod special despre etapele următoare din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Totodată, Oana Țoiu a reafirmat angajamentul României de a susține constant Republica Moldova în cadrul Uniunii Europene, mai spun informațiile transmise.