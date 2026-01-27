Răspunsul tranșant oferit de Maia Sandu atunci când a fost întrebată de un politician român despre pericolul rusesc

Dialogul a avut loc la Strasbourg, în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), acolo unde Maia Sandu a fost invitată. Politicianul liberal Ionuț Stroe i-a adresat președintei Republicii Moldova două întrebări legate de amenințarea rusească. Dialogul a fost publicat chiar de liberal pe Facebook.

„Riscă Republica Moldova să devină una dintre următoarele ținte directe ale Federației Ruse? Și, dacă da, este sprijinul european și internațional actual suficient pentru a oferi garanții reale de securitate pentru această țară?”, a întrebat liberalul din partea Grupului PPE.

Răspunsul președintei a fost descris de politicianul român drept „lucid și direct”.

„Cât timp Rusia continuă să atace Ucraina, să omoare civili și să nu respecte integritatea teritorială a țărilor, toată lumea este în pericol, inclusiv Republica Moldova care este în regiune”, a răspuns Maia Sandu.

Ea a mulțumit pentru ajutorul pe care Moldova l-a primit de la partenerii internaționali.

„Pentru noi ca să fim în siguranță înseamnă să fim în UE. De aceea lucrăm din greu. Agresiunea rușilor este un pericol pentru toată lumea, nu doar pentru țările din Estul Europei”, a precizat președinta Republicii Moldova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs și a răspuns la întrebări în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) din Strasbourg, Franța.