NATO va începe un amplu exercițiu nuclear. Vor fi implicate 74 de aeronave

Anunțul a fost dat vineri de Mark Rutte, secretarul general al NATO. Oficialul a anunțat că o parte importantă a exercițiului va fi concentrată pe pe protejarea armelor înainte ca ele să fie utilizate, notează AP.

Exercițiul „Steadfast Noon” va începe luni. El a fost planificat din timp. Exercițiul se desfășoară în contextul intensificării măsurilor de securitate în jurul bazelor militare din Europa, pe fondul riscului amenințărilor cu drone din partea Rusiei.

Exercițiul va dura timp de două săptămâni. Exercițiul va fi condus de Olanda, iar în cadrul demersului militar vor fi implicate 74 de aeronave din 14 țări NATO.

„Steadfast Noon” este un demers anual fiind susținut în aceeași perioadă de cel puțin 10 ani.