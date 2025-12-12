Cipru: aderarea Republicii Moldova, prioritate pe agenda UE de la 1 ianuarie

Declarația a fost făcută vineri de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, după întrevederea cu președinta Republicii Moldova. Maia Sandu se află într-o vizită oficială de o zi la Nicosia, prima vizită a unuii președinte al Republicii Moldova în această țară din ultimii 22 de ani.

Președinția Consiliului UE este deținută prin rotație de statele membre, pentru o perioadă de șase luni. Țara care asigură președinția stabilește prioritățile agendei europene, conduce reuniunile Consiliului și joacă un rol-cheie în avansarea dosarelor legislative și politice ale Uniunii.

Maia Sandu: Aderarea la UE, cel mai important proiect național

„Vom face tot posibilul în următoarele șase luni pentru a obține rezultate substanțiale și pozitive, care să apropie Republica Moldova de obiectivul nostru comun – aderarea la UE”, a declarat Nikos Christodoulides, citat de Reuters. Președintele cipriot a spus că Nicosia va folosi mandatul său la conducerea Consiliului UE pentru a avansa procesul de extindere.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2022, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina. Autoritățile de la Chișinău și-au stabilit ca obiectiv aderarea la UE până în anul 2030. Maia Sandu a declarat că aderarea la UE este crucială pentru Republica Moldova, în condițiile instabilității din regiune.

„Pentru noi, aderarea la UE nu este doar un obiectiv strategic, este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Este o strategie de supraviețuire, în timp ce un agresor continuă să ne amenințe suveranitatea”, a afirmat Maia Sandu.

Cipru, model european pentru Moldova

Șefa statului moldovean a subliniat că avansarea extinderii UE ar consolida frontiera estică a Uniunii și ar contribui la securitatea Ucrainei. Totodată, ar fi limitate astfel tentativele de influență externă. „Extinderea împiedică actorii maligni să exploateze ciclurile electorale pentru a readuce Moldova în orbita Moscovei”, a spus ea.

„Cipru este un exemplu de țară care, după aderarea la UE, s-a bucurat de mai multă stabilitate, siguranță și dezvoltare economică. Experiența și sprijinul Ciprului sunt importante pentru Moldova acum, când parcurgem același drum”, a transmis președinta Republicii Moldova.

Evaluare UE favorabilă Moldovei

O evaluare publicată de Uniunea Europeană în luna noiembrie a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare pentru aderare. „Țara a înregistrat progrese solide și constante în pregătirea pentru aderare”, consideră Executivul european.

Potrivit analizei Executivului european, Republica Moldova se află înaintea Ucrainei pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană. Ambele țări rămân pioni-cheie ai extinderii europene, dar Moldova a reușit să transforme reformele în rezultate concrete. Astfel, țara a devenit un model de stabilitate și convergență într-o regiune aflată sub o mare presiune geopolitică.