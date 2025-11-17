Un prim pas spre unificarea Ciprului. Întâlnire istorică între liderii Ciprului divizat etnic

Liderul cipriot turc Tufan Erhurman și liderul cipriot grec Nikos Christodoulides se vor întâlni la reședința trimisului forței de menținere a păcii a Națiunilor Unite pe insulă.

Anunțul întâlnirii a fost făcut simultan de partea greacă și cea turco-cipriotă. Erhurman, un moderat de centru-stânga, a câștigat cu o majoritate zdrobitoare alegerile prezidențiale din statul separatist turco-cipriot pe 19 octombrie, promițând că va depune eforturi pentru reluarea negocierilor ONU privind reunificarea Ciprului, care se află în impas.

Întâlnirea va avea ca scop „familiarizarea” celor doi, potrivit unei declarații a administrației lui Erhurman. Un purtător de cuvânt al lui Christodoulides a declarat că acesta se va prezenta la întâlnire cu „voință politică constructivă și sinceră”.

Cipru a fost divizat în urma unei invazii turcești în 1974, după o scurtă lovitură de stat inspirată de Grecia, care a urmat unor ani de conflicte etnice intermitente care au dus la destrămarea unei administrații de împărțire a puterii și la trimiterea unei forțe de menținere a păcii a ONU în 1964.

Conflictul este o sursă de tensiune între aliații NATO Grecia și Turcia și complică ambițiile Ankarei de a adera la UE.