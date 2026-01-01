Provocare mare pentru micul stat Cipru. Preia președinția Consiliului UE

Cipru preia de la 1 ianuarie președinția Consiliului Uniunii Europene. Micului stat neutru din punct de vedere militar are sarcina de a conduce negocierile diplomatice pe teme fierbinți, de la răspunsul la agresiunea Rusiei până la salvarea industriilor critice aflate în dificultate și elaborarea bugetului pe termen lung al UE.

Provoc ă ri f ără precedent

Amploarea provocărilor cu care se confruntă Nicosia este fără precedent, iar sarcina revine uneia dintre cele mai mici țări membre ale blocului și celei mai îndepărtate geografic de Bruxelles, scrie Politico.

„Întotdeauna îmi pare rău pentru țările mai mici care preiau președinția, deoarece este o muncă foarte grea și implică foarte mulți oameni. Există țări precum Luxemburgul care au făcut-o de multe ori și pot aloca resurse pentru aceasta, dar Ciprul nu s-a aflat niciodată în această poziție”, a declarat un diplomat european, care a dorit să rămână anonim.

Guvernul cipriot și reprezentanța sa permanentă la Bruxelles s-au străduit în ultimele luni să depășească obstacolele critice pentru a duce la bun sfârșit această sarcină. Au angajat personal din toate colțurile lumii pentru a-și mări efectivul și au instituit chiar și zboruri directe zilnice între Bruxelles și Nicosia pentru a facilita deplasarea mai rapidă a diplomaților.

De aceeași parte cu aliații

Nicosia încă se luptă să scape de reputația de ambiguitate în ceea ce privește poziția sa pe un continent divizat de agresiunea Rusiei, scriu jurnaliștii. Cipru este una dintre cele doar patru țări din UE care nu sunt membre NATO și a cultivat de-a lungul istoriei relații strânse cu Moscova.

Acum, însă, țara este hotărâtă să demonstreze că se află de aceeași parte cu aliații săi occidentali.

„Suntem conștienți de ceea ce se așteaptă de la noi și de provocările cu care se confruntă UE”, a declarat Marilena Raouna, viceministrul cipriot pentru UE. Acest rol reprezintă o șansă nu numai de a contura agenda blocului, ci și „de a prezenta țara așa cum este ea astăzi – stabilă, rezilientă, cu una dintre cele mai puternice economii europene – și punctele noastre forte ca singurul stat membru al UE din regiunea noastră”.

Președinția cipriotă urmează celor ale Poloniei și Danemarcei, doi actori majori în probleme fierbinți precum apărarea și competitivitatea, fiecare dintre acestea beneficiind de o echipă numeroasă de diplomați.

Potrivit Comisiei Europene, Cipru găzduiește mai multe pisici decât oameni, este cea mai însorită țară din Europa, cu peste 300 de zile de soare pe an și țara care a dat numele cuprului, datorită zăcămintelor sale bogate din antichitate.