Cristian Pistol anunță că va lansa licitația pentru Drumul Expres Suceava-Siret

Luni, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că urmează să lanseze licitația pentru construirea Drumului Expres Suceava - Siret. Proiectul va lega drumurile din Bucovina la rețeaua de drumuri de mare viteză.
Galerie Foto 4
Sursă foto: Facebook / Cristian Pistol
Daiana Rob
29 dec. 2025, 18:43, Economic

Potrivit documentației proiectului, Drumul Expres Suceava – Siret va avea o lungime de 43 de kilometri, și este format din două loturi.

– Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km

– Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km

Pe traseul viitorului drum expres vor fi construite: 4 Noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2), dar și 57 de poduri, pasaje și viaducte.

După finalizarea proiectului, drumul va fi dotat cu parcări de scurtă durată, dar și spații de servicii. Parcările vor avea, de asemenea, câte șase stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Potrivit anunțului dat, luni seară, de Cristian Pistol, documentația a fost transmisă Agenției Naționale pentru Achiziții pentru validare.

După validarea documentației, anunțul de participare la licitație va fi publicat în SEAP, alături de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

Construirea drumului expres va fi finanțată prin programul SAFE, destinat proiectelor de infrastructură care au utilitate civilă, dar și militară, contribuind la consolidarea industriei europene de apărare, potrivit anunțului dat.

