Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general PSD, alături de Sorin Grindeanu

Anunţul public a fost făcut pe reţelele de socializare

„Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni şi rezultate care se văd în viaţa lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activităţii mele în această funcţie.

Reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesionişti şi dedicaţi, reuşind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizaţiile judeţene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înţeles mesajul şi nevoile oamenilor”, a transmis Manda.

El a subliniat obiectivele pe care le va avea viitoarea conducere a PSD.

„Viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant. Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creşteri de venituri pentru populaţie, cu investiţii record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greşelile au fost tactice şi nu de guvernare”, a precizat Claudiu Manda.