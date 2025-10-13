AUR propune un acord al partidelor politice privind controlul migraţiei

Liderul AUR susţine că s-a inspirat din modelul polonez. El propune ca partidele din România să ajungă la un numitor comun în ceea ce priveşte modelul în care poate fi abordată problema migraţiei.

„Vom propune ca toate formaţiunile politice să ajungă la un acord privind pactul de migraţie propus de UE”, a transmis George Simion în cadrul unui eveniment AUR.

Pactul va fi realizat în urma unei dezbateri naţionale şi va avea forma unui acord precum cel de la Snagov. Declaraţia de la Snagov este un document semnat în 1995 de către liderii partidelor parlamentare din România, care atesta acordul forţelor politice faţă de strategia naţională pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.

În cadrul evenimentului de luni, George Simion a mai anunţat că în plan european AUR va cere „exceptarea minorilor din aceste schimbări de gen şi din lumea celor care sunt confuzi din acest punct de vedere”.

În ceea ce priveşte politica internă, George Simion a transmis că partidul său va depune o moţiune simplă împotriva fiecărui ministru din actualul cabinet şi una împotriva întregului cabinet.