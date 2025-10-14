Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut în ultimele luni, în pofida instituirii inițiativei PURL

În lunile Iulie și august, ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut, în pofida programului PURL , instituit de membrii europeni ai NATO pentru a achiziționa sisteme de apărare aeriană produse în SUA pentru apărarea Ucrainei.

Prima livrare a unui echipament militar prin intermediul PURL la jumătatea lunii septembrie, potrivit unui oficial NATO citat de Suspline, relatează Kiev Independent.

Experții ucraineni spun că fenomenul este unul îngrijorător

„Scăderea ajutorului militar în iulie și august este surprinzătoare. În ciuda inițiativei NATO PURL, Europa își reduce sprijinul militar global. Ceea ce va fi crucial acum este evoluția cifrelor în toamnă”, Christoph Trebesch, șeful Ukraine Support Tracker și director de cercetare al Institutului Kiel, a declarat.

Acordul PURL a fost semnat în 14 iulie de SUA și NATO. Cu toate acestea, livrările de ajutor militar au scăzut pe parcursul verii. Cu toate că cea mai mare parte a ajutorului militar furnizat Ucrainei a fost finanțat prin PURL, cantitatea de armament nu a reușit să egaleze sprijinul acordat în lunile precedente.

Astfel, în lunile iulie și august, ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut cu un procent de 43% față de suma primită în prima jumătate a acestui an.

La începutul anului 2025, când SUA au întrerupt furnizarea de noi pachete de ajutor militar, aliații europeni ai Ucrainei au intervenit pentru a compensa lipsa de sprijin din partea SUA. Astfel, Kievul a primit sprijin constant în prima parte a anului, care a depășit chiar sumele furnizate în anii anteriori, arată datele raportului publicat de Institutul Kiel.

Experții din cercetare în domeniul Apărării spun că ajutorul militar acordat Ucrainei de către Europa a scăzut cu 57% în iulie și august, chiar dacă aliații europeni au continuat să contribuie prin programul PURL al NATO.

Ajutorul umanitar și financiar rămâne consistent pentru Ucraina

Cu toate că nivelul ajutorului militar a scăzut, ajutorul financiar, dar și umanitar pentru Ucraina a rămas consistent.

„Nivelul general al sprijinului financiar și umanitar a rămas relativ stabil, chiar și în absența contribuțiilor din partea SUA. Acum este esențial ca această stabilitate să se extindă și la sprijinul militar, deoarece Ucraina se bazează pe acesta pentru a-și susține eforturile de apărare pe teren”, a declarat Christoph Trebesch, director de cercetare în cadrul Institutului Kiel.

În cadrul liniei de finanțare PURL, mai multe state europene au sprijinit inițiativa cu fonduri. Suedia a alocat aproximativ 275 de milioane de dolari, Norvegia a alocat aproximativ 135 de milioane de dolari, iar Danemarca a alocat 90 de milioane de dolari.

De asemenea, primul pachet de ajutor acordat Ucrainei a fost finanțat de Olanda cu 590 de milioane de dolari, iar Germania a promis alocarea a 500 de milioane de dolari.