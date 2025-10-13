Războiul din Ucraina, ziua 1328. Apelul lui Zelenski către NATO: „Putin poate fi constrâns să facă pace, ca orice alt terorist” / Trump avertizează că SUA ar putea trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina dacă Rusia nu încheie războiul / Dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din Crimeea ocupată

Apelul lui Zelenski către NATO: „Putin poate fi constrâns să facă pace, ca orice alt terorist”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri că Vladimir Putin poate fi constrâns să încheie războiul din Ucraina, la fel „ca orice alt terorist”, și a cerut sprijin rapid din partea NATO pentru a-și întări apărarea antiaeriană înainte de venirea iernii.

Vorbind la cea de-a 71-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește să folosească „teroarea” atacurilor cu rachete și drone pentru a distruge rezistența ucraineană.

„Putin poate fi forțat să facă pace – ca orice alt terorist. Chiar și Hamas se pregătește acum să elibereze ostatici. Dacă acest lucru este posibil, atunci și Putin poate fi forțat să restabilească pacea”, a spus liderul ucrainean, citat de Kyiv Post.

El a insistat ca statele NATO să adopte rapid decizii privind livrarea către Ucraina de rachete și sisteme de apărare antiaeriană: „Înainte de iarnă, Putin speră să folosească această teroare pentru a frânge rezistența noastră. Nu putem permite asta”.

Zelenski: Armistițiul din Gaza aduce speranță pentru pace și în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că armistițiul obținut în Fâșia Gaza prin implicarea lui Donald Trump „aduce mai multă speranță pentru pace” și în Ucraina.

El a mai precizat că „atunci când se ajunge la pace într-o parte a lumii, aceasta aduce mai multă speranță pentru pace în alte regiuni” și a apreciat „leadershipul și determinarea” lui Trump.

Zelenski a amintit că, deși obiectivul lui Trump de a încheia rapid războiul din Ucraina s-a dovedit dificil, SUA continuă să sprijine Kievul cu echipamente militare și informații.

Negocierile directe dintre Rusia și Ucraina, mediate de Washington la Istanbul, au dus până acum doar la schimburi de prizonieri și rămășițe ale soldaților uciși.

Trump spune că se va ocupa de războiul din Ucraina după încheierea acordului între Israel și Hamas

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni că intenționează să se concentreze pe conflictul dintre Rusia și Ucraina după ce a încheiat acordul de pace între Israel și Hamas.

Declarația a venit acum, când negocierile dintre Moscova și Kiev rămân blocate, după ce președintele rus Vladimir Putin a refuzat discuțiile directe cu președintele Volodimir Zelenski.

Rusia reconstruiește o flotă de realimentare în aer, reducând eficiența scutului Patriot

Rusia pare să fi schimbat semnificativ modul de desfășurare a atacurilor aeriene, folosind avioane realimentate în aer pentru a lansa rachete balistice de mare viteză departe de front. Noua tactică reduce timpul de reacție al apărării ucrainene și limitează eficiența sistemelor Patriot furnizate de aliații NATO.

Imagini publicate de blogul militar OSINT Warfare arată un avion de luptă MiG-31K realimentat în zbor de un Il-78, înainte de a lansa o rachetă Kinzhal (Pumnal). Această manevră oferă Moscovei o rază de acțiune extinsă, permițând lovituri de la mii de kilometri distanță, dincolo de raza senzorilor de avertizare timpurie ai Ucrainei.

„Strategia rusă reduce drastic intervalul în care Ucraina poate detecta și intercepta rachetele balistice”, a notat OSINT Warfare, citat de Kyiv Post.

Rusia, pregătită pentru o confruntare cu Europa, avertizează șeful serviciilor secrete germane

Șeful serviciilor de informații germane, Martin Jaeger, a avertizat că Rusia este pregătită să testeze granițele Europei și să transforme tensiunile actuale într-un conflict deschis oricând.

El a spus că „nu putem presupune că un atac rusesc nu va veni înainte de 2029” și că Europa se află deja sub presiune, notează Kyiv Independent.

Jaeger a afirmat că Rusia „își ascunde adevăratele intenții”, dar continuă să „testeze granițele noastre”, descriind situația actuală drept „o pace rece care se poate transforma într-o confruntare fierbinte în orice moment”.

În ultimele săptămâni, drone și avioane rusești au încălcat spațiul aerian al mai multor țări NATO, ceea ce a dus la apeluri pentru întărirea apărării alianței.

Dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din Crimeea ocupată

Drone ucrainene au atacat cel mai mare depozit de petrol rusesc din orașul Feodosia, Crimeea ocupată, în noaptea de 13 octombrie, declanșând un incendiu masiv, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent.

„Dronele au lovit cel puțin cinci tancuri. Un incendiu de amploare este înregistrat pe teritoriul depozitului de petrol”, a declarat sursa.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare în timpul nopții au arătat un incendiu mare și un fum negru gros ridicându-se din depozit. Locuitorii au raportat că strălucirea incendiului era vizibilă din diferite părți ale orașului.

Sursa a declarat că o substație electrică din Feodosia a fost, de asemenea, afectată, precum și o alta din Simferopol.

Medvedev, avertisment pentru Donald Trump în contextul furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei

Dmitri Medvedev avertizează că livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar putea avea consecințe grave pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump.

Seulul acuză Rusia că ajută Coreea de Nord la dezvoltarea submarinelor militare

Rusia ar fi oferit asistență tehnică Coreei de Nord pentru dezvoltarea de submarine, a declarat ministrul sud-coreean al apărării, Ahn Gyu-back, în fața parlamentului de la Seul.

Numai un sfert dintre ucraineni îl mai vor pe Zelenski președinte după război, arată un sondaj din Kiev

Doar 25% dintre ucraineni ar vrea ca Volodimir Zelenski să rămână președinte după război, deși 60% încă au încredere în el, potrivit unui sondaj realizat la Kiev.

Kaja Kallas a sosit la Kiev pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a ajuns luni la Kiev pentru discuții despre sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, dar și despre securitatea energetică și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război.

„Moment foarte dramatic” — Moscova este îngrijorată de posibilele livrări de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 12 octombrie. „Imaginați-vă: o rachetă cu rază lungă de acțiune este lansată și zboară, iar noi știm că ar putea fi nucleară.”

Trump avertizează va trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina dacă Rusia nu încheie războiul.

Aceste rachete au o rază de acțiune de 2.400 km – suficient de mult pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei. Moscova a avertizat că acest lucru ar afecta grav relațiile cu SUA, scrie Skynews.

Președintele american a vorbit la bordul aeronavei Air Force One, de unde zboară spre Orientul Mijlociu pentru a marca un plan de pace în Gaza.

Trump le-a spus reporterilor: „Aș putea spune «Uite: dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite avioane Tomahawk».”

„Tomahawk este o armă incredibilă, o armă foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de asta.”

El a continuat să dezvăluie că perspectiva ca Ucraina să primească aceste rachete a fost deja abordată în conversațiile cu Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat pentru Fox News că avioanele Tomahawk vor fi folosite doar în scopuri militare – și nu pentru a ataca civili.

Lukașenko avertizează că Ucraina ar putea „înceta să existe” și îl învinovățește pe Zelenski pentru stagnarea negocierilor.

Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat într-un interviu din 12 octombrie că Ucraina ar putea „înceta să existe ca stat” dacă președintele Volodimir Zelenski nu începe urgent negocierile de pace.

Trump cere Congresului să investigheze „farsa” de anchetă din 2019 privind Ucraina.

Președintele american Donald Trump a scris pe Truth Social pe 12 octombrie solicitând reluarea anchetei privind procedurile de acuzare inițiate împotriva sa în 2019, scrie KyvivIndependent.

„Escrocheria cu punerea sub acuzare (a mea!) din Ucraina a fost o farsă ilegală mult mai mare decât Watergate”, a spus Trump .

Trump l-a acuzat pe congresmanul Adam Schiff, pe atunci vicepreședinte al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, de corupție și lipsă de onestitate în timpul anchetei și a îndemnat Congresul și alte autorități relevante să redeschidă cazul.

Procesul de acuzare s-a concentrat pe o convorbire telefonică purtată în 2019 între Trump și președintele Volodimir Zelenski, în care Trump a fost acuzat că a reținut ajutorul militar ca mijloc de a-l presa pe Zelenski să-l investigheze pe Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden.

La vremea respectivă, Zelenski a spus că apelul telefonic a fost „normal”. Mai târziu, pe măsură ce ancheta prindea avânt, Zelenski a spus: „Îmi pare rău, dar nu vreau să fiu implicat” în alegerile din SUA.

Trump i-a mulțumit în trecut lui Zelenski pentru că a păstrat distanța față de ancheta de impeachment.

Putin relaxează regulile privind subvențiile la combustibil, în contextul în care atacurile ucrainene au afectat rafinăriile rusești

Modificările, publicate pe 12 octombrie, permit rafinăriilor să continue să primească plăți guvernamentale chiar dacă prețurile en-gros pentru benzină și motorină depășesc pragurile stabilite în temeiul regulilor existente.

Zelenski spune că Trump ar putea „face presiuni asupra lui Putin pentru a opri războiul” în urma acordului de încetare a focului din Gaza

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru Fox News că vede speranța că președintele american Donald Trump poate folosi aceleași tactici de presiune pe care le-a aplicat în negocierea unui armistițiu între Israel și Hamas pentru a împinge Rusia spre pace în Ucraina.