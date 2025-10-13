Trump spune că se va ocupa de războiul din Ucraina după încheierea acordului între Israel și Hamas

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni că intenționează să se concentreze pe conflictul dintre Rusia și Ucraina după ce a încheiat acordul de pace între Israel și Hamas.

Declarația a venit acum, când negocierile dintre Moscova și Kiev rămân blocate, după ce președintele rus Vladimir Putin a refuzat discuțiile directe cu președintele Volodimir Zelenski.

„Ar fi minunat dacă am putea încheia un acord de pace cu (Iranul)… Mai întâi, trebuie să rezolvăm problema cu Rusia. „Să ne concentrăm mai întâi pe Rusia.”, a spus Trump în timpul discursului său din Knesset, parlamentul Israelului.

Astăzi, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni care mai erau în viață, în cadrul unui acord de pace pentru Fâșia Gaza. Acordul face parte dintr-o înțelegere mediată de Statele Unite pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas