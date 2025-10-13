Rusia reconstruiește o flotă de realimentare în aer, reducând eficiența scutului Patriot

Rusia pare să fi schimbat semnificativ modul de desfășurare a atacurilor aeriene, folosind avioane realimentate în aer pentru a lansa rachete balistice de mare viteză departe de front. Noua tactică reduce timpul de reacție al apărării ucrainene și limitează eficiența sistemelor Patriot furnizate de aliații NATO.

Imagini publicate de blogul militar OSINT Warfare arată un avion de luptă MiG-31K realimentat în zbor de un Il-78, înainte de a lansa o rachetă Kinzhal (Pumnal). Această manevră oferă Moscovei o rază de acțiune extinsă, permițând lovituri de la mii de kilometri distanță, dincolo de raza senzorilor de avertizare timpurie ai Ucrainei.

„Strategia rusă reduce drastic intervalul în care Ucraina poate detecta și intercepta rachetele balistice”, a notat OSINT Warfare, citat de Kyiv Post.

Sistemele Patriot, tot mai puțin eficiente

Rusia a folosit rachete Kinzhal de mai multe ori pentru a lovi ținte civile și infrastructură esențială în Ucraina (centrale, depozite, baze). Moscova a prezentat racheta drept o armă „invincibilă”, însă Ucraina a raportat câteva interceptări reușite cu sistemele Patriot.

Potrivit Financial Times, oficialii occidentali confirmă că rata de succes a sistemelor Patriot a scăzut de la aproximativ 80% la doar 6%, din cauza timpului redus de avertizare și a capacității rachetelor rusești de a-și schimba traiectoria în zbor.

Pe termen lung, investițiile Rusiei în avioane cisternă și modernizarea MiG-31 par să marcheze o transformare strategică. O mare parte a flotei sovietice de realimentare se afla în Ucraina la destrămarea URSS, ceea ce a lăsat Rusia cu un deficit semnificativ.

În ultimii ani, însă, Moscova a convertit avioanele de transport Il-76 pentru a servi și drept cisterne, prioritizând realimentarea bombardierelor strategice și, mai recent, a MiG-31 modernizate.

Semne pentru un război de durată

Analiștii militari consideră că Rusia nu testează doar limitele apărării Ucrainei, ci și eficiența tehnologiilor occidentale. MiG-31, modernizat special pentru a transporta rachete de mare viteză, devine o platformă de atac capabilă să lovească fără să iese din spațiul aerian rus: „Realimentarea în aer transformă MiG-31 într-un vector strategic, capabil să atace oricând și oriunde”, atrag atenția experții militari, adăugând că această transformare semnalează și o posibilă pregătire pentru un conflict de durată, în care proiecția de forță aeriană va juca un rol decisiv.