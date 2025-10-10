Un avion MiG-31 s-a prăbușit în vestul Rusiei în timpul aterizării. Piloții au reușit să se salveze

Un avion MiG-31, aparat de vânătoare-interceptor cu două locuri și capabil să transporte rachete hipersonice Kinzhal, s-a prăbușit joi în regiunea Lipetsk, în vestul Rusiei, în timpul unei manevre de aterizare, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Autoritățile au precizat că echipajul s-a catapultat și nu există pericol pentru viața piloților.

Avionul efectua un zbor de antrenament și nu avea armament la bord, a transmis ministerul, într-un mesaj pe Telegram.

Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită, iar impactul a provocat un incendiu local, care a fost ulterior stins.