Accidentul aviatic din Kentucky: Cel puțin 7 morți după prăbușirea avionului pe aeroportul Internațional Muhammad Ali

Avionul s-a prăbușit în timp ce pleca spre Honolulu de la Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville.

Imaginile video au arătat flăcări pe aripa stângă a avionului și o dâră de fum. Avionul s-a ridicat ușor de la sol înainte de a se prăbuși și de a lua foc. Imaginile video au arătat, de asemenea, porțiuni din acoperișul distrus al unei clădiri situate lângă capătul pistei.

Numărul morților a crescut la cel puțin șapte, iar patru dintre cei uciși nu se aflau în avion, au declarat oficialii.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că se așteaptă ca numărul morților să crească. Unsprezece persoane au fost rănite, unele dintre ele având leziuni „foarte grave”, a spus el.

Beshear a declarat că nu știe starea celor trei membri ai echipajului aflați la bordul avionului, un McDonnell Douglas MD-11 fabricat în 1991.

Cea mai mare facilitate de manipulare a coletelor UPS se află în Louisville, iar compania a anunțat că a oprit sortarea coletelor la centru și nu a precizat când va relua activitatea. Centrul are mii de angajați, 300 de zboruri zilnice și sortează peste 400.000 de colete pe oră.