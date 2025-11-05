Avion UPS prăbușit la decolare în Kentucky: Incendiu uriaș, oficialii raportează victime

Administrația Federală a Aviației a declarat că avionul s-a prăbușit marți în jurul orei 17:15. Acesta decola spre Honolulu.

Poliția a răspuns la apelurile care semnalau prăbușirea unui avion în apropierea Aeroportului Internațional Louisville.

Au fost raportate victime, a declarat Departamentul de Poliție Metropolitană din Louisville într-o postare pe rețelele de socializare.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arătau un nor mare de fum negru ridicându-se spre cer, potrivit AP.

Locul accidentului raportat era la intersecția dintre Fern Valley Road și Grade Lane, care se află la marginea sudică a aeroportului.

Departamentul de poliție din Louisville a declarat pe X că a avut loc un incendiu și că există resturi, și a cerut oamenilor să se țină la distanță. Poliția a declarat că a fost emis un ordin de adăpostire la fața locului pe o rază de 8 kilometri de aeroport.

Imaginile difuzate de postul de televiziune arătau o dâră mare de flăcări și un nor de fum care se ridica dintr-o parcare, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul.