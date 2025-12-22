Un cântăreț celebru a dezvăluit că are cancer

Barry Manilow se luptă cu cancerul pulmonar. Cântărețul trupei Copacabana, în vârstă de 82 de ani, le-a împărtășit fanilor săi că are o formațiune canceroasă pe plămânul stâng, potrivit The Sun. Aceasta va fi îndepărtată chirurgical în curând, dar pacientul nu va fi supus chimioterapiei și radioterapiei.

Cântărețul, care este și un compozitor de succes, a mai spus că a făcut un RMN după ce a suferit de bronșită săptămâni la rând. Astfel a fost descoperită problema.

O formațiune canceroasă pe plămân, numită nodul pulmonar, este comună și adesea benignă. Ea necesită evaluare din cauza legăturii sale cu cancerul pulmonar, principala cauză de deces în cancer, potrivit statisticilor.

Barry Manilow este fumător de mult timp. În ultimii ani, el a renunțat la țigara clasică pentru vapat. Într-un interviu din 2012, Manilow a declarat că fumează de la vârsta de nouă ani.

Cele mai cunoscute melodii ale lui Barry Manilow sunt „Could It Be Magic”, „Looks Like We Made It”, „Mandy”, „I Write the Songs”, „Can’t Smile Without You”, „Weekend in New England” și „Copacabana (At the Copa)”.