Un avion militar turcesc s-a prăbușit în Georgia cu peste 20 de oameni la bord

Incidentul s-a produs în regiunea georgiană Kakheti, în apropierea graniței cu Azerbaidjanul. Imagini apărute pe rețelele de socializare arată resturi de fuselaj în flăcări și coloane dense de fum negru ridicându-se din zona prăbușirii. Alte videoclipuri arătau aeronava învârtindu-se necontrolat înainte de impact.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a transmis condoleanțe, declarând: „Cu voia lui Dumnezeu, vom depăși această prăbușire cu greutăți minime. Fie ca Dumnezeu să odihnească sufletul martirilor noștri și să fim alături de ei prin rugăciunile noastre”.

Ministerul Apărării de la Ankara a anunțat că la bordul avionului se aflau 20 de militari fără a oferi alte detalii despre eventuali pasageri de alte naționalități.

Publicații locale au anunțat că la bordului aeronvaeri se afla și persoanl azer.

Potrivit unui anunț, președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev, a discutat cu Erdoğan despre accident. Aeronava decolase din orașul Ganja, din vestul Azerbaidjanului, și se îndrepta spre Turcia.

Potivit presei georgiene, Ministerul de Interne georgian a anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili circumstanțele prăbușirii, aceasta fiind încadrată la infracțiunea de încălcare a regulilor de transport aerian soldată cu pierderi de vieți omenești.

Producătorul american Lockheed Martin, compania care construiește aeronava C-130 Hercules, a transmis condoleanțe Turciei și a anunțat că va sprijini autoritățile în investigația privind accidentul.