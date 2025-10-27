China: Un avion american s-a prăbușit în timpul unui exercițiu militar. Ministrul de Externe al țării acuză SUA că „subminează pacea și stabilitatea regională”

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat luni că un elicopter și un avion de vânătoare ale Marinei Statelor Unite s-au prăbușit astăzi în Marea Chinei de Sud în timpul unui exercițiu militar.

„Desfășurarea frecventă de către SUA a navelor de război și avioanelor în Marea Chinei de Sud pentru a-și etala puterea militară este cauza principală a problemelor de securitate maritimă și subminează pacea și stabilitatea regională”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Guo Jaikun, într-o conferință de presă, adăugând că Beijingul este pregătit să ofere asistență „dintr-o perspectivă umanitară”, dacă Washingtonul „o solicită”.

În plus, purtătorul de cuvânt a comentat și amânarea vizitei ministrului german de externe, Johann Wadephul, în China, care inițial trebuia să aibă loc astăzi. El a subliniat că Beijingul și Berlinul „se bucură de o cooperare reciproc avantajoasă”, dar a îndemnat ca „mai ales în circumstanțele actuale”, atât China, cât și Germania să „mențină respectul reciproc, egalitatea și cooperarea reciproc avantajoasă pentru a menține relațiile bilaterale pe drumul cel bun”.