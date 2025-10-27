Forțele Aeriene din China au dat târcoale Taiwanului cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Xi și Trump

Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (EPL) a Chinei au desfășurat recent manevre în jurul insulei Taiwan, a informat televiziunea de stat chineză duminică seara, în cadrul unor operațiuni anunțate cu doar câteva zile înainte de întâlnirea programată în Coreea de Sud între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.

Potrivit canalului militar al televiziunii de stat CCTV, care nu a oferit detalii despre data exactă a exercițiilor, unități ale Comandamentului Teatrului de Est al EPL au efectuat exerciții „de luptă reală” pentru a testa capacitatea de recunoaștere, avertizare timpurie, blocare aeriană și atacuri de precizie.

Printre aeronavele participante s-au numărat avioane de vânătoare J-10 și bombardiere H-6K, care au realizat simulări de confruntări aeriene și maritime în jurul insulei.

Raportul a subliniat că aceste operațiuni fac parte din consolidarea „pregătirii complete pentru luptă” și din apărarea „suveranității și integrității teritoriale” a Chinei.

Experți militari citați de presa oficială au calificat manevrele drept „de rutină”, menite să descurajeze ceea ce Beijingul numește „activități separatiste” în Taiwan.

Exerciții pentru întărirea apărării

Ministerul Apărării din Taiwan nu a raportat mișcări neobișnuite, deși în buletinul său zilnic a înregistrat prezența a patru aeronave militare chineze în apropierea teritoriului său.

Taipei respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului și susține că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei pot decide asupra viitorului lor politic.

Washingtonul, principalul furnizor de armament al Taiwanului, își menține angajamentul de a oferi insulei mijloace defensive, chiar dacă nu are relații diplomatice formale cu aceasta.

În ultimele săptămâni, disputa dintre Taipei și Beijing s-a intensificat în jurul Rezoluției 2758 a Națiunilor Unite, care, în octombrie 1971, a recunoscut Republica Populară Chineză drept singurul reprezentant legitim al Chinei în cadrul organizației.

Beijingul susține că această rezoluție îi sprijină și suveranitatea asupra Taiwanului — o interpretare pe care Taipei o consideră o „distorsionare” a textului original, menită să creeze o „așa-zisă bază legală” pentru o „viitoare agresiune armată” asupra insulei.

Întâlnirea dintre Xi și Trump

Anunțul privind exercițiile a venit în ajunul posibilei întrevederi dintre Xi și Trump, care urmează să aibă loc în marja unui summit regional din Coreea de Sud. Se așteaptă ca cei doi lideri să abordeze, printre altele, situația din strâmtoarea Taiwan și tensiunile comerciale bilaterale.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat sâmbătă că Taipei nu ar trebui să fie îngrijorat de discuțiile dintre cei doi lideri.

„Ceea ce îi îngrijorează pe oameni este ideea că vom obține un acord comercial avantajos în schimbul retragerii noastre din Taiwan. Nimeni nu ia în considerare acest lucru”, a afirmat Rubio într-un zbor spre Doha.

Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat, la rândul său, duminică, că va urmări îndeaproape evoluția interacțiunilor dintre Statele Unite și China și a subliniat că canalele de comunicare dintre Taipei și Washington „rămân deschise”.