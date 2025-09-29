Coreea de Nord și China își întăresc legăturile și se poziționează împotriva SUA

Întâlnirea lor de duminică de la Beijing a avut loc la aproximativ trei săptămâni după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele chinez Xi Jinping au organizat primul lor summit în mai bine de șase ani și s-au angajat să se sprijine reciproc și să intensifice cooperarea.

Kim și Xi au participat anterior la o paradă militară masivă la Beijing, care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, alături de alți lideri mondiali, printre care Vladimir Putin.

Apariția comună a lui Kim, Xi și Putin, prima de acest gen, a arătat o potențială unitate tripartită împotriva Statelor Unite, deși nu este clar până unde ar merge China într-un astfel de parteneriat anti-SUA.

Într-o întâlnire cu omologul său chinez Wang Yi, ministrul de externe nord-coreean Choe Son Hui l-a citat pe Kim spunând că consolidarea în continuare a relațiilor cu China este poziția fermă a Coreei de Nord.

Choe și-a exprimat intenția de a aprofunda și dezvolta relațiile de prietenie cu China, în conformitate cu spiritul summitului Kim-Xi, a raportat luni Agenția Centrală de Știri a Coreei de Nord.

Wang a declarat că China menține o poziție fermă în ceea ce privește intenția de a consolida relațiile bilaterale, afirmând că este necesar să se intensifice comunicarea și schimburile strategice, a raportat KCNA.

China, gata să consolideze coooperarea cu Phenianul

Agenția de știri chineză Xinhua l-a citat pe Wang spunând că Beijingul se opune „tuturor formelor de hegemonism” și este gata să consolideze cooperarea cu Coreea de Nord în afacerile internaționale și regionale. Agenția l-a citat pe Choe spunând că Coreea de Nord „este dispusă să coopereze strâns cu China în afacerile multilaterale, să reziste împreună unilateralismului și politicii de putere și să promoveze o ordine mondială mai echitabilă și mai justă”.

Comentariile se referă probabil la confruntările separate ale țărilor lor cu Statele Unite – China în ceea ce privește competiția strategică cu SUA și Coreea de Nord în ceea ce privește programul său de arme nucleare.

KCNA a declarat că Choe și Wang au schimbat opinii cu privire la afacerile regionale și internaționale și au ajuns la un consens complet asupra acestor probleme, dar nu a dat mai multe detalii.

Participarea lui Kim la parada militară de la Beijing a fost prima sa participare la un eveniment multilateral important în cei 14 ani de guvernare.