Coreea de Nord și China își întăresc legăturile și se poziționează împotriva SUA

Miniștrii de externe ai Coreei de Nord și Chinei au convenit să aprofundeze relațiile bilaterale și să se opună hegemonismului, o referire probabilă la respingerea lor față de Statele Unite, relatează AP.
Xi Jinping și Kim Jong Un. Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2025, 16:47, Știri externe

Întâlnirea lor de duminică de la Beijing a avut loc la aproximativ trei săptămâni după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele chinez Xi Jinping au organizat primul lor summit în mai bine de șase ani și s-au angajat să se sprijine reciproc și să intensifice cooperarea.

Kim și Xi au participat anterior la o paradă militară masivă la Beijing, care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, alături de alți lideri mondiali, printre care Vladimir Putin.

Apariția comună a lui Kim, Xi și Putin, prima de acest gen, a arătat o potențială unitate tripartită împotriva Statelor Unite, deși nu este clar până unde ar merge China într-un astfel de parteneriat anti-SUA.

Într-o întâlnire cu omologul său chinez Wang Yi, ministrul de externe nord-coreean Choe Son Hui l-a citat pe Kim spunând că consolidarea în continuare a relațiilor cu China este poziția fermă a Coreei de Nord.

Choe și-a exprimat intenția de a aprofunda și dezvolta relațiile de prietenie cu China, în conformitate cu spiritul summitului Kim-Xi, a raportat luni Agenția Centrală de Știri a Coreei de Nord.

Wang a declarat că China menține o poziție fermă în ceea ce privește intenția de a consolida relațiile bilaterale, afirmând că este necesar să se intensifice comunicarea și schimburile strategice, a raportat KCNA.

China, gata să consolideze coooperarea cu Phenianul

Agenția de știri chineză Xinhua l-a citat pe Wang spunând că Beijingul se opune „tuturor formelor de hegemonism” și este gata să consolideze cooperarea cu Coreea de Nord în afacerile internaționale și regionale. Agenția l-a citat pe Choe spunând că Coreea de Nord „este dispusă să coopereze strâns cu China în afacerile multilaterale, să reziste împreună unilateralismului și politicii de putere și să promoveze o ordine mondială mai echitabilă și mai justă”.

Comentariile se referă probabil la confruntările separate ale țărilor lor cu Statele Unite – China în ceea ce privește competiția strategică cu SUA și Coreea de Nord în ceea ce privește programul său de arme nucleare.

KCNA a declarat că Choe și Wang au schimbat opinii cu privire la afacerile regionale și internaționale și au ajuns la un consens complet asupra acestor probleme, dar nu a dat mai multe detalii.

Participarea lui Kim la parada militară de la Beijing a fost prima sa participare la un eveniment multilateral important în cei 14 ani de guvernare.