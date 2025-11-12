China speră că SUA vor reveni discuțiile privind politica climatică

Cooperarea dintre cele mai mari economii ale lumii dar și principalii poluatori, China și Statele Unite, a fost esențială în trecut pentru depășirea blocajelor din timpul negocierilor din cadrul discuțiilor anuale ale ONU privind clima.

Președintele Donald Trump, care a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris, și guvernul său au evitat, însă, conferința din acest an de la Belem, un oraș din Amazonul brazilian.

„Abordarea schimbărilor climatice este o nevoie pentru fiecare țară. Sperăm că într-o zi și credem, de asemenea, că într-o zi în viitor, SUA se vor întoarce”, a declarat pentru AFP Li Gao, care este și ministru adjunct al mediului.

Tranziția verde către emisii reduse de carbon nu poate fi inversată

Li a declarat că prioritatea Chinei la COP30 este de a sprijini președinția braziliană „împreună cu alții pentru a transmite un semnal politic foarte puternic că tranziția verde către emisii reduse de carbon nu poate fi inversată” și că „cooperarea internațională nu poate fi redusă”.

„Este foarte important ca părțile de aici să dea dovadă de solidaritate politică și să se angajeze să colaboreze pentru a aborda schimbările climatice și să se asigure că această COP este o COP de implementare”, a adăugat el. Li a îndemnat țările să „evite impactul negativ, de exemplu, al unilateralismului geopolitic sau al protecționismului”.

Finanțarea, o problemă majoră

O problemă majoră discutată la Conferința Părților de la Belem este modul de furnizare a banilor pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să treacă la energia verde și să se adapteze la schimbările climatice.

Reuniunea COP29 de la Baku de anul trecut s-a încheiat cu acordul națiunilor dezvoltate de a oferi anual 300 de miliarde de dolari pentru finanțarea schimbărilor climatice țărilor mai sărace până în 2035, o cifră criticată ca fiind mult sub ceea ce este necesar pentru a face față provocării.

De asemenea, au stabilit un obiectiv mult mai puțin specific de a ajuta la strângerea a 1,3 trilioane de dolari anual din surse publice și private.

Un raport publicat de șefii COP29 și de președinția braziliană a COP30 arată că lumea are toate instrumentele pentru a atinge obiectivul.