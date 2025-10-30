Trump anunță că SUA și China vor colabora pentru soluționarea conflictului din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul și Beijingul intenționează să coopereze în privința războiului din Ucraina, după o serie de discuții recente cu liderii chinezi, scrie Al Jazeera.

„Ucraina a fost un subiect foarte important. Am vorbit mult despre asta și vom lucra împreună să vedem dacă putem ajunge la un rezultat,” a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Liderul american a precizat totodată că „Taiwan nu a fost un subiect de discuție” în cadrul întrevederilor.

Declarația vine într-un moment în care tensiunile dintre China și Taiwan rămân ridicate, iar SUA continuă să își reafirme sprijinul pentru insulă.

Trump a reiterat și ideea reluării testelor nucleare americane, argumentând că alte state desfășoară deja astfel de activități.

„Se pare că toți fac teste nucleare. Noi avem mai multe arme nucleare decât oricine, dar nu mai testăm de mulți ani. Dacă ceilalți o fac, cred că este potrivit să reluăm și noi testele,” a spus președintele.