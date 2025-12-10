Prima pagină » Știrile zilei » Aeronavă militară sudaneză prăbușită în Port Sudan. Toți membrii echipajului au murit

O aeronavă cargo a armatei sudaneze s-a prăbușit în timpul unei aterizări în estul țării, pe baza aeriană Osman Digna din Port Sudan, provocând moartea tuturor membrilor echipajului, au declarat oficiali militari.
10 dec. 2025, 12:30, Știri externe

O aeronavă militară de tip Ilyushin Il-76 s-a prăbușit marți seară în timpul manevrei de aterizare pe baza aeriană Osman Digna din orașul Port Sudan, în estul Sudanului, au transmis miercuri oficiali militari.

Potrivit acestora, aeronava a suferit o defecțiune tehnică înainte de impact.

Toți membrii echipajului au murit, însă numărul lor nu a fost făcut public, potrivit Associated Press.

Informațiile au fost oferite sub protecția anonimatului, întrucât oficialii nu erau autorizați să vorbească cu presa.

Printre victime se află și pilotul militar Omran Mirghani, informație confirmată de unchiul său, jurnalistul sudanez Osman Mirghani, care l-a omagiat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Armata sudaneză nu a emis încă un comentariu oficial privind accidentul.

Prăbușirile de aeronave militare sunt frecvente în Sudan, țară cu un istoric precar în materie de siguranță aviatică.

În februarie, cel puțin 46 de persoane, unclusiv femei și copii, au murit după ce un avion militar a căzut într-o zonă dens populată din Omdurman, oraș învecinat cu capitala Khartoum.

Accidentul survine în contextul în care armata sudaneză se confruntă cu pierderi semnificative în războiul împotriva Forțelor de Sprijin Rapid (RSF).

 

