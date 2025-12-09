Prima pagină » Știrile zilei » Indonezia: 20 de persoane au murit într-un incendiu la o clădire de șapte etaje din Jakarta

Indonezia: 20 de persoane au murit într-un incendiu la o clădire de șapte etaje din Jakarta

Un incendiu puternic a cuprins marți o clădire de șapte etaje din Jakarta, provocând moartea a 20 de persoane. Clădirea ar fi fostul sediul unei companii japoneze care produce drone.
Șeful poliției din Jakarta a anunțat că incendiul a izbucnit la primul etaj al clădirii în jurul prânzului și s-a extins rapid către etajele superioare. 

Potrivit autorităților, incendiul a fost stins, fiind demarate operațiunile de căutare și salvare, iar imaginile difuzate în mass media locală arată pompieri care evacuează persoane din clădire dar și care scot din imobil saci pentru cadavre. 

Conform autorităților, la momentul izbucnirii incendiului, mai mulți angajați serveau masa de prânz, iar alții părăsiseră deja biroul. 

Clădirea găzduiește sediul Terra Drone Indonesia, filiala locală a companiei japoneze Terra Drone Corporation, specializată în furnizarea de drone pentru activități de monitorizare aeriană în sectoarele minier și agricol, informează Reuters  

 

