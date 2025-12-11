Orban își pregătește scăparea: planul prin care ar putea rămâne la putere chiar dacă pierde alegerile

Sondajele din Ungaria arată un avans semnificativ al opoziției înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. În acest climat politic, premierul Viktor Orban explorează un scenariu de salvare. El intenționează să rescrie atribuțiile constituționale ale președinției, iar apoi să preia funcția, transformând-o în cea mai puternică poziție din stat.

Orban, liderul celui mai longeviv guvern din UE, se confruntă cu ascensiunea rapidă a partidului Tisza, condus de Péter Magyar. În contrast cu stilul autoritar asociat lui Viktor Orban, Péter Magyar este descris drept un conservator liberal care pune accent pe responsabilitate civică și valori culturale, combinându-le cu ideea că economia trebuie să funcționeze liber. Condus de Magyar, Tisza a reușit să adune o opoziție întărită după 15 ani de dominație ai formațiunii premierului Viktor Orban, Fidesz.

Cum își securizează Orban traseul politic

Potrivit analiștilor Bloomberg, Orban caută modalități de a-și conserva influența. Una dintre strategiile discutate în interiorul puterii presupune modificarea rolului ceremonial al președintelui. Schimbarea i-ar oferi președintelui puterea de a conduce politica externă și de a influența decisiv agenda guvernului. Orban ar rămâne astfel figura centrală a politicii ungare chiar și fără o nouă victorie electorală.

Un pas în această direcție a fost făcut miercuri. Parlamentul, în care partidul lui Viktor Orban, Fidesz, deține o majoritate covârșitoare, a adoptat o lege ce îngreunează demiterea unui președinte. Observatorii politici consideră că această măsură funcționează ca o „garanție constituțională” construită special pentru un eventual mandat al lui Orban la Cotroceniul maghiar.

Cursă contra cronometru

Analistul german Daniel Hegedüs consideră că acesta ar fi „planul de urgență pentru salvarea sistemului Orban”. De asemenea, el vede această strategie drept un semnal că, pentru prima dată, premierul ia în calcul că ar putea pierde alegerile.

Actualul context politic îl obligă pe Orban să acționeze rapid. Schimbările ar trebui adoptate înainte de alegerile din aprilie, folosindu-se de actuala supermajoritate a Fidesz. Însă mandatul președintelui Tamas Sulyok expiră abia în 2029. Pentru ca Orban să poată fi instalat în timp util președinte, ar trebui ca Sulyok să demisioneze. Având în vedere loialitatea instituțională pe care premierul a construit-o în ultimul deceniu, ipoteza este considerată realizabilă.

Posturi strategice, distribuite apropiaților pe termen lung

Un element crucial al strategiei, puțin vizibil publicului larg, este rotirea accelerată a funcțiilor-cheie în instituțiile statului. Această practică este menită să prelungească influența Fidesz indiferent de rezultatul alegerilor.

De exemplu, procurorul-șef al Ungariei a demisionat la începutul anului, permițându-i lui Orban să numească un succesor pentru un mandat de nouă ani. Ulterior, acesta l-a mutat pe unul dintre apropiații săi, Péter Polt, la Curtea Constituțională pentru nu mai puțin de 12 ani.

Președinția, blindată legal

În paralel, parlamentarii Fidesz au votat să acorde Curții Constituționale dreptul de a bloca încercările de demitere a președintelui Ungariei. Aceștia au susținut că măsura este necesară pentru a proteja „funcționarea democratică” a statului. Măsura îi oferă premierului instrumente suplimentare pentru a limita sau bloca acțiunile unui potențial guvern condus de Magyar, explică opoziția.

O astfel de reconfigurare ar putea „îngheța” instituțiile Ungariei pentru un deceniu, avertizează Péter Magyar.