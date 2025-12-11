Prima pagină » Știri externe » Orban își pregătește scăparea: planul prin care ar putea rămâne la putere chiar dacă pierde alegerile

Orban își pregătește scăparea: planul prin care ar putea rămâne la putere chiar dacă pierde alegerile

Viktor Orban analizează un plan de rezervă pentru a-și păstra controlul asupra Ungariei prin transformarea președinției într-o funcție cu atribuții extinse, dacă partidul său pierde alegerile din aprilie.
Orban își pregătește scăparea: planul prin care ar putea rămâne la putere chiar dacă pierde alegerile
Sursa foto: captură video Facebook/Orbán Viktor
Maria Miron
11 dec. 2025, 16:09, Știri externe

Sondajele din Ungaria arată un avans semnificativ al opoziției înaintea alegerilor parlamentare din aprilie 2026. În acest climat politic, premierul Viktor Orban explorează un scenariu de salvare. El intenționează să rescrie atribuțiile constituționale ale președinției, iar apoi să preia funcția, transformând-o în cea mai puternică poziție din stat.

Orban, liderul celui mai longeviv guvern din UE, se confruntă cu ascensiunea rapidă a partidului Tisza, condus de Péter Magyar. În contrast cu stilul autoritar asociat lui Viktor Orban, Péter Magyar este descris drept un conservator liberal care pune accent pe responsabilitate civică și valori culturale, combinându-le cu ideea că economia trebuie să funcționeze liber. Condus de Magyar, Tisza a reușit să adune o opoziție întărită după 15 ani de dominație ai formațiunii premierului Viktor Orban, Fidesz.

Cum își securizează Orban traseul politic

Potrivit analiștilor Bloomberg, Orban caută modalități de a-și conserva influența. Una dintre strategiile discutate în interiorul puterii presupune modificarea rolului ceremonial al președintelui. Schimbarea i-ar oferi președintelui puterea de a conduce politica externă și de a influența decisiv agenda guvernului. Orban ar rămâne astfel figura centrală a politicii ungare chiar și fără o nouă victorie electorală.

Un pas în această direcție a fost făcut miercuri. Parlamentul, în care partidul lui Viktor Orban, Fidesz, deține o majoritate covârșitoare, a adoptat o lege ce îngreunează demiterea unui președinte. Observatorii politici consideră că această măsură funcționează ca o „garanție constituțională” construită special pentru un eventual mandat al lui Orban la Cotroceniul maghiar.

Cursă contra cronometru

Analistul german Daniel Hegedüs consideră că acesta ar fi „planul de urgență pentru salvarea sistemului Orban”. De asemenea, el vede această strategie drept un semnal că, pentru prima dată, premierul ia în calcul că ar putea pierde alegerile.

Actualul context politic îl obligă pe Orban să acționeze rapid. Schimbările ar trebui adoptate înainte de alegerile din aprilie, folosindu-se de actuala supermajoritate a Fidesz. Însă mandatul președintelui Tamas Sulyok expiră abia în 2029. Pentru ca Orban să poată fi instalat în timp util președinte, ar trebui ca Sulyok să demisioneze. Având în vedere loialitatea instituțională pe care premierul a construit-o în ultimul deceniu, ipoteza este considerată realizabilă.

Posturi strategice, distribuite apropiaților pe termen lung

Un element crucial al strategiei, puțin vizibil publicului larg, este rotirea accelerată a funcțiilor-cheie în instituțiile statului. Această practică este menită să prelungească influența Fidesz indiferent de rezultatul alegerilor.

De exemplu, procurorul-șef al Ungariei a demisionat la începutul anului, permițându-i lui Orban să numească un succesor pentru un mandat de nouă ani. Ulterior, acesta l-a mutat pe unul dintre apropiații săi, Péter Polt, la Curtea Constituțională pentru nu mai puțin de 12 ani.

Președinția, blindată legal

În paralel, parlamentarii Fidesz au votat să acorde Curții Constituționale dreptul de a bloca încercările de demitere a președintelui Ungariei. Aceștia au susținut că măsura este necesară pentru a proteja „funcționarea democratică” a statului. Măsura îi oferă premierului instrumente suplimentare pentru a limita sau bloca acțiunile unui potențial guvern condus de Magyar, explică opoziția.

O astfel de reconfigurare ar putea „îngheța” instituțiile Ungariei pentru un deceniu, avertizează Péter Magyar.

Recomandarea video

Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a avut curajul să o sfideze pe puternica șefă a Curții de Apel București
G4Media
Unde găsești cel mai ieftin kurtos kalacs din România. În ce oraș se află Târgul de Crăciun cu cele mai mici prețuri
Gandul
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Ce se întâmplă dacă pui frunze de dafin în bradul de Crăciun? Cum ți se va schimba viața, conform tradiției Feng Shui
CSID
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor