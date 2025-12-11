Șeful NATO avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru un război ca în timpul bunicilor noștri

Mark Rutte a declarat, într-o conferință la Berlin, că pentru Europa trebuie să fie „foarte clar” că este „următoarea țintă a Rusiei” și că NATO „este deja în pericol”.

„Mă tem că prea mulți se complac în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm”, a spus șeful NATO, conform Independent.

Apel pentru creșterea cheltuielilor militare

Potrivit lui Rutte, „cheltuielile și producția aliate în domeniul apărării trebuie să crească rapid”. „Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le trebuie pentru a ne menține în siguranță”.

Declarațiile oficialului NATO vin după ce Donald Trump a anunțat că a avut o discuție „destul de aprinsă” cu liderii europeni într-o convorbire telefonică în care s-a discutat propunerea sa de a pune capăt războiului din Ucraina.

Mesajul lui Trump pentru Zelenski

Președintele SUA a spus că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „trebuie să fie realist” în ceea ce privește poziția țării sale față de un plan de pace. A afirmat că SUA „vor lua o decizie în funcție de răspunsul pe care îl vor primi”.