Merz îl cheamă pe Trump la Berlin pentru ca un acord privind Ucraina să nu fie încheiat „peste capul Europei”

Friedrich Merz a declarat că a avut miercuri o convorbire „detaliată” cu președintele SUA, în cadrul căreia, alături de Emmanuel Macron și de premierul britanic Sir Keir Starmer, a subliniat importanța implicării Europei în discuțiile cu Rusia pe teme esențiale pentru securitatea pe termen lung a continentului, informează Financial Times.

Apelul a avut loc după ce Kievul a trimis Washingtonului cea mai recentă versiune a unei propuneri de pace, care include modificări elaborate de guvernele Ucrainei și ale unor state europene, afirmă surse citate de FT.

Merz și Macron au propus discuții pe marginea planului revizuit cu SUA și Ucraina în acest weekend, inclusiv asupra unor concesii teritoriale sensibile către Moscova, pe care echipa de negociere a lui Trump le-a susținut.

Un posibil summit la Berlin ar putea urma săptămâna viitoare, a adăugat el.

Merz insistă ca Europa să nu fie exclusă din negocieri

„Este vorba în primul rând despre întrebarea ce concesii teritoriale este pregătită să facă Ucraina… o întrebare la care doar președintele ucrainean și poporul ucrainean pot răspunde”, a spus Merz joi.

„Am avut impresia fermă, în urma acestei convorbiri telefonice de ieri cu președintele Trump, că este pregătit să meargă pe acest drum împreună cu noi, deoarece știe că și europenii trebuie să fie ascultați aici”, a adăugat cancelarul Germaniei.

Trump a declarat ieri că a avut „mici dispute” cu cei trei lideri europeni în timpul convorbirii.

„Ar dori ca noi să mergem la o întâlnire în Europa în acest weekend și vom lua o decizie în funcție de ceea ce ne vor transmite”, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost categoric că nu poate ceda teritorii Rusiei, argumentând că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a face acest lucru.