Germania vrea să retragă cetățenia celor care susțin Hamas

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat miercuri că sprijinul pentru organizația Hamas este incompatibil cu valorile democratice ale Germaniei. Altfel spus, persoanele care au obținut pașaport german prin naturalizare și promovează gruparea ar trebui să își piardă cetățenia.

Germania aplică modificările aduse legislației privind imigrația și cetățenia, astfel încât noii cetățeni să respecte valorile democratice ale țării. Dezbaterile despre migrație, integrarea noilor veniți și reacțiile la conflictul israeliano-palestinian au divizat puternic țara.

Germania nu-și negociază valorile

„Persoanele care au obținut cetățenia germană, inclusiv cei cu dublă cetățenie, și-au declarat angajamentul față de sistemul nostru de valori”, a subliniat oficialul german, citat de Reuters. Dobrindt a adăugat că, atunci când se dovedește că această declarație a fost „o denaturare deliberată”, statul trebuie să poată acționa și să retragă cetățenia.

Declarațiile ministrului vin în urma unui caz recent care a atras atenția opiniei publice. Un sirian stabilit de mulți ani la Berlin riscă să își piardă cetățenia după ce a postat pe Instagram o imagine cu doi combatanți Hamas. În postare, el i-a descris pe membrii grupării teroriste drept „Eroii Palestinei”.

Autoritățile au aflat desprea aceasta prin intermediul agențiilor de securitate și consideră că bărbatul a indus în eroare instituțiile atunci când și-a declarat loialitatea față de valorile germane.

Holocaustul rămâne un reper al politicii germane

Cazul a relansat discuțiile din Germania despre integrare, apartenență și riscul radicalizării unor persoane venite din zone de conflict. Dezbaterea este amplificată de ascensiunea extremei drepte și de tensiunile legate de conflictul israeliano-palestinian. Sprijinul puternic al Germaniei pentru Israel rămâne legat de responsabilitatea istorică față de Holocaust.

Reforma legii cetățeniei din iunie 2024 îi obligă pe solicitanți să își declare explicit atașamentul față de ordinea democratică. Aceștia trebuie, de asemenea, să recunoască „responsabilitatea istorică specială” a Germaniei, inclusiv „protejarea vieții evreiești”.

Berlinul, împotriva extremismului

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a lăudat reacția rapidă a autorităților și a spus că măsura era necesară. Declarațiile ministrului arată, însă, că Germania nu vizează doar acest caz, ci are ]n vedere retragerea retragerea cetățeniei oricărei persoane care sprijină grupări extremiste precum Hamas.