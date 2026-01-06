Vulcan activ, în prag de erupție. Autoritățile sunt în stare de alertă

Populația a fost sfătuită să rămână în afara zonei de pericol, cu o rază de 6 kilometri, scrie Reuters.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, Phivolcs, a ridicat alerta la nivelul trei pe o scară de cinci, ceea ce înseamnă că magma urcă în interiorul vulcanului și formează un dom de lavă la nivelul craterului.

Phivolcs a cerut evacuarea locuitorilor aflați în zona interzisă de 6 kilometri, din cauza riscurilor precum curgeri de lavă, căderi de roci și alte pericole asociate.

Mayon este cel mai activ dintre cei 22 de vulcani din Filipine, având peste 50 de erupții înregistrate în ultimele patru secole.

Ultima erupție magmatică a avut loc în iunie 2023, când vulcanul a expulzat lavă și gaze toxice.

Cea mai devastatoare erupție s-a produs în februarie 1841, când curgerile de lavă au îngropat un oraș întreg și au provocat moartea a aproximativ 1200 de persoane.

Filipinele se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, o centură de vulcani care înconjoară Oceanul Pacific și este, de asemenea, predispusă la cutremure.

Phivolcs a cerut autorităților din aviația civilă să îi avertizeze pe piloți să evite zborurile în apropierea vârfului vulcanului Mayon, întrucât cenușa provenită dintr-o eventuală erupție bruscă poate fi periculoasă pentru aeronave.

De la 1 ianuarie 2026, PHIVOLCS a înregistrat 346 de căderi de roci și patru cutremure vulcanice, comparativ cu 599 de căderi de roci raportate în perioada noiembrie-decembrie 2025.