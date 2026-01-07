3.000 de săteni evacuați în Filipine, în urma unei alerte de activitate vulcanică

Trupele, poliția și personalul de prevenire a dezastrelor au ajutat la evacuarea a peste 2.800 de săteni din 729 de gospodării aflate într-un perimetru de 6 kilometri în jurul craterului vulcanului, pe care autoritățile l-au desemnat de mult timp ca „zonă de pericol permanent”, delimitată prin semne de avertizare din beton, au declarat oficialii provinciei Albay.

Alți 600 de săteni care locuiesc în afara zonei de pericol s-au evacuat voluntar în adăposturi de urgență administrate de guvern pentru a fi în siguranță, departe de vulcan, potrivit declarațiilor date de Claudio Yucot, director regional al Oficiului pentru Apărare Civilă, citat de Associated Press.

Nivelul de alertă, ridicat, un urma căderilor de roci

Autoritățile au ridicat, încă de marți, nivelul de alertă în jurul vulcanului Mayon din provincia Albay, din nord-estul țării, la nivelul 3, după ce au detectat în ultimele zile căderi intermitente de roci, unele de dimensiuni comparabile cu cele ale unei mașini, din craterul de pe vârful vulcanului, precum și fluxuri piroclastice mortale, adică avalanșe rapide de fragmente de rocă, cenușă și gaze la temperaturi extrem de ridicate.

„Este deja o erupție, una liniștită, cu lavă care se acumulează pe vârf și umflă domul, care s-a crăpat în unele părți și a provocat căderi de roci, unele mari cât niște mașini”, a declarat Teresito Bacolcol, vulcanologul șef din Filipine, pentru sursa citată.

Expertul a precizat că este încă prea devreme pentru a determina dacă agitația vulcanului Mayon se va agrava și va duce la o erupție majoră și violentă, având în vedere absența altor semne cheie de agitație, cum ar fi o creștere bruscă a cutremurelor vulcanice și niveluri ridicate de emisii de dioxid de sulf.

Sătenii s-au stabilit la poalele vulcanului, în ciuda interdicției impuse de autorități

Intrarea în „zona permanentă de pericol” de la poalele vulcanului este interzisă, dar mii de săteni au încălcat restricțiile și și-au stabilit locuințele sau fermele acolo de generații întregi.

Afaceri precum exploatarea de nisip și pietriș și tururile turistice, au prosperat în zonă, în pofida interdicției și a erupțiilor frecvente ale muntelui. Încă din secolul XVII, vulcanul Mayon a erupt de 54 de ori, potrivit înregistrărilor care încep din anul 1616.

Vulcanul Mayon, înalt de 2.462 de metri, este una dintre principalele atracții turistice ale Filipinelor datorită formei sale conice aproape perfecte. Dar este și cel mai activ dintre cei 24 de vulcani activi ai țării.