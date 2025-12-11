Ucraina nu are nevoie de „lecții de democrație”, declară laureatul Premiului Nobel pentru Pace

În contextul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump, Matviichuk a subliniat că Ucraina nu are nevoie de „lecții de democrație”, ci de garanții de securitate solide pentru a putea organiza un scrutin în condiții de siguranță.

Potrivit lui Trump, Ucraina „nu mai este la un pas de a fi o democrație” și ar folosi războiul drept pretext pentru a evita un vot. Autoritățile de la Kiev au respins însă aceste acuzații, afirmând că susțin desfășurarea unui nou scrutin, dar că realitatea războiului face imposibilă organizarea sa, având în vedere atacurile zilnice cu rachete și drone, precum și faptul că un număr mare de militari cu drept de vot se află pe front.

Matviichuk a subliniat că Ucraina are o istorie solidă în apărarea proceselor democratice. Ea a amintit protestele din 2004, când cetățenii s-au mobilizat în cadrul Revoluției Portocalii după ce procesul electoral fusese compromis. În opinia ei, întrebarea centrală nu este dacă Ucraina vrea alegeri, ci dacă există condițiile minime de securitate pentru desfășurarea lor.

Discuțiile de pace și presiunile pentru alegeri

Administrația Trump presează pentru includerea organizării rapide a unor alegeri în orice viitor acord de pace. Pentru a facilita dialogul, președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că este „pregătit pentru alegeri”, respingând afirmațiile conform cărora ar dori să prelungească mandatul sub pretextul războiului. El a anunțat că va prezenta partenerilor americani și europeni o serie de documente actualizate pentru a avansa procesul de negociere.

În același timp, Matviichuk a insistat asupra faptului că orice acord trebuie să includă garanții stricte de securitate pentru a preveni viitoare acte de agresiune din partea Rusiei. Ea a avertizat că un acord care nu oferă astfel de garanții riscă să devină doar o pauză, nu o pace durabilă.

Condițiile pentru o pace justă și sustenabilă

Laureata Nobel a atras atenția și asupra necesității de a face dreptate pentru crimele de război comise pe teritoriul ucrainean. În opinia ei, o pace corectă nu poate fi obținută fără responsabilizarea celor vinovați de atrocități.

Întrebată dacă Donald Trump ar putea merita un Premiu Nobel pentru Pace, Matviichuk a declarat că îi poate dori succes doar în măsura în care ar reuși să contribuie la o pace dreaptă și sustenabilă.